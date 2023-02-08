郭台銘披藍袍戰2024？稱等回黨「辦法」　國民黨最新回應了

▲鴻海創辦人郭台銘受訪。（圖／ETtoday攝影中心）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘提早3天從美國返台，今（8）日上午被問到2024總統大選議題時，郭受訪時表示「要服務人民有很多種方式，我不計較任何方式，我還沒做最後決定。」下午面對媒體追問是否要回國民黨選總統？郭台銘直言，「國民黨有一套辦法，（我）在等。」對此，國民黨發言人林家興表示，具體處理相關辦法3月4日後才會討論。

對於郭台銘在等「辦法」？林家興表示，目前全黨團結專注在3月4日南投補選延長賽，之後才會進行下一階段，具體處理相關辦法，一定會團結整合所有不滿民進黨傲慢濫權的力量，一起促成政黨輪替、下架民進黨。

然而，據記者實際了解，郭台銘2019年9月12日悍然宣布退黨，根據《國民黨黨員退黨辦法》2020年修正的最新規定，郭要退黨滿4年後才能重新申請入黨。換言之，郭只能在今年9月12日之後申請，屆時勢必趕不及參加黨內初選。此外，黨主席朱立倫上任後，曾推出「同舟計畫」，讓退黨者能在2年後就申請回黨，但問題在於，同舟計畫已經在去年2月17日截止。

另黨務人士透露，郭2019年9月12日退黨、9月27日被註銷黨籍，據入退黨辦法，要回國民黨，須退黨4年後的今年9月27日後才能申請。該人士也說，就目前黨內規來看，郭台銘還無法申請恢復國民黨籍或重返國民黨，自然也無法參加黨內總統提名機制，甚至是初選，但若有任何特殊情況，「中常會都可以處理」。

至於外傳郭台銘當初退黨未完成程序，黨務人士指出，郭當時是公開聲明退黨，從註銷黨籍開始，退黨就已經生效，退黨程序已經完備。