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柯文哲「站邊邊」爭議　戴錫欽要北市觀傳局長「呈報給蔣萬安真相」

▲▼台北市議長戴錫欽。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議長戴錫欽。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

面對前台北市長柯文哲5日出席台灣燈會點燈儀式，位子被安排在舞台邊緣，新北市議員卓冠廷爆料，此座位安排是蔣市府觀傳局臨時更改，將柯文哲與台北市議長戴錫欽位子互調。戴錫欽8日直言，倒數第一、第二位子沒有太大差異，但同時點名台北市觀傳局長陳淑慧，一定要在第一時間將事實真相呈報給蔣萬安。

針對台灣燈會站位問題，外傳北市觀傳局臨時將他與柯文哲位子互調？戴錫欽8日在台北市議會受訪時，先還原當天台灣燈會現場狀況，當天按照主辦單位要求，他先在簡報處陪蔣萬安、行政院長陳建仁和交通部觀光局長張錫聰聽取簡報，而總統蔡英文也在簡報室內，之後他與市府成員一同被引導至點燈台，發現除了5個點燈官位子外，後面兩排也有很多重要貴賓，而自己則被引導至空位，也就是柯文哲旁邊。

▲▼2023台灣燈會在台北開燈儀式,柯文哲（右一）。（圖／記者李毓康攝）

▲2023台灣燈會在台北開燈儀式，柯文哲站在最右邊角落，戴錫欽則為倒數第二。（資料圖／記者李毓康攝）

戴錫欽提及，當時因為飄小雨，自己特別問候柯文哲「站在這邊多久」、「淋雨多久」等，加上在場還有台北市副市長李四川、林奕華和眾多駐台使節，所以他很擔心有無造成失禮、不恰當之處，加上擔心過去的總統府升旗事件，當時在意的並非位子問題，但顯然柯文哲沒有太在意，直至媒體報導後才知道有開過相關會議、有人提出要求等。

戴錫欽認為，自己與柯文哲的位子，坦白說倒數第一、倒數第二，「我看不太出來有太大差異。」台灣燈會從2022年就在籌辦，柯文哲當時即將卸任，仍承擔舉辦燈會的責任，柯市府團隊也為此做很多準備、努力，若燈會能獲得大家肯定，則要相當感謝柯文哲市府團隊的付出。

戴錫欽說，雖然現任市長是蔣萬安，自己則是因為議長身份而受邀，但他覺得2022年付出最多心血的還是柯市府團隊成員，就算要將柯文哲放在點燈官的位子，都是非常應該的事情，但相信柯文哲不會計較座位是左一或左二。

話鋒一轉，戴錫欽強調，蔣萬安市府團隊才剛組成沒多久，也還在1、2個月調適過程中，台灣燈會則為蔣市府就任後最大型活動，「觀傳局長（陳淑慧）也好，市府團隊同仁也好，一定要在第一時間把相關事實真相忠實呈現給蔣萬安，不要讓蔣萬安有錯誤認知，更不要避重就輕。」

戴錫欽直言，如果真的有人要求調整位子，那就直接說出來，如果沒有就沒有，但千萬不要誤導長官，或讓外界有見縫插針的機會，否則未來市府面對很多大型活動被外界質疑時，恐怕很難自圓其說，「這也是我要提醒蔣萬安團隊的所有局處首長、相關同仁，務必要知道這一點，還原事實真相、說實話就好了。」

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