王世堅斷言「陳建仁不會選總統」　稱「德美配」最強但有1變數

▲王世堅接受媒體人黃暐瀚主持的網路節目《下班瀚你聊》訪問。（圖／翻攝自黃暐瀚臉書）

記者江采蓁／綜合報導

各陣營皆開始佈局2024總統大選，民進黨部分外界普遍看好副總統賴清德及駐美大使蕭美琴的組合。對此，台北市議員王世堅8日也在網路節目《下班瀚你聊》中直言，近期呼聲同樣很高的行政院長陳建仁並不會角逐總統，而蕭美琴確實是很好的副手人選，但由於美國希望蕭美琴續任駐美大使，所以副手的人選恐有小變化。

針對陳建仁上任行政院長之後聲量不斷上升，王世堅表示，在他看來陳建仁不會角逐總統，因為他的辦公室主任和陳建仁上同樣的教堂做禮拜，自己也跟陳建仁去過幾次，在他眼中的陳建仁，第一，不會有那樣的意願跟企圖心去競爭總統，這次連接任閣揆也是總統蔡英文不斷拜託，才勉為其難擔任；第二，他認為，蔡英文並沒有討厭賴清德，從這次民進黨黨主席選舉來看，蔡英文也沒有安插誰來故意競爭，在保有歷史定位的美名下，蔡英文不會再刻意栽培誰去阻撓賴清德。

此外，王世堅直言，目前為止最好的組合就是「德美配」，他指出，一方面蕭美琴和美國的溝通暢通，蕭美琴的身段柔軟、不卑不亢，且蕭美琴在參、眾議院的觸角很深很廣，同時獲得美國政府肯定；另一方面，蕭美琴與蔡英文公交私誼都非常良好，等於蕭美琴也能做蔡英文與賴清德間很好的溝通橋樑。但他提到，因為美國屬意蕭美琴繼續擔任駐美大使，所以賴清德副手的搭配上可能就會有一點小變化，可是民進黨人才濟濟，也還會有好的人選。