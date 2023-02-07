豐原站拾萬元錢包！副站長監守自盜　報警後自首「台鐵怒要懲處」

▲台鐵豐原站。（資料圖／台中市府提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵員工傳出監守自盜，台鐵豐原站1月9日拾獲旅客遺失錢包，裡面有1萬多元現金，台鐵人員清點後密封，事後卻不翼而飛，隔天緊急報警，一名替班副站長隨後「自首」，將出1萬多元的錢包外，也坦言去年12月底還有一起遺失物錢包也是他拿走，台鐵表示，該案經查屬實後，本周已提報懲處。

台鐵豐原站1月9日曾拾獲旅客遺失錢包，相關人員清點後，將該遺失物裝袋密封，並記錄裡面現金有1萬多元，未料午休回來後，密封的遺失物卻消失了，台鐵緊急報警後，兇手自首了。台鐵局證實，一名在台中地區輪替的替班副站長已出面自首並返還錢包。

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台鐵局表示，因錢包遺失品拾獲後，交接時發現不見了，因此隔天馬上就報警，警察就來盤問時消息就傳出去，隔天該名替班副站長就將錢包繳回，裡面1萬多元沒有少，由於除了1月9日發生錢包遺失物不翼而飛外，12月底也曾發生一起，時間點相當接近，該名副站長自首該起事件也是他所為，並一併歸還金錢，金額也有1萬多元。

台鐵局強調，因偷竊侵占屬於公訴罪，目前由警方偵辦中，過年後台鐵內部也進行行政檢討和懲處，本周已提報，待考成會召開會議討論懲處結果。