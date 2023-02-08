阿伯「車廂抽菸」遭喝斥！怒扔菸蒂在走道怨：那麼兇幹嘛

▲一名網友搭乘台鐵時，發現老伯在車廂間的走道偷抽菸。（圖／擷取自Facebook／爆料公社）

圖文／CTWANT

公共場所禁止吸菸應該是常識，但怎麼會有人大搖大擺地在大眾運輸工具上抽菸！一名男網友搭乘台鐵時，在車廂間的通道碰上一名正在偷抽菸的老伯，他立刻出聲制止「先生把菸熄掉！」老伯被突如其來的大吼嚇了一跳，脫口秒回「你那麼兇幹什麼？」隨即將手上的菸丟至地上踩熄，貼文曝光後，意外掀起網友正反論戰。

該名網友在臉書「爆料公社」發文表示，7日早上在搭乘台鐵272次自強號時，竟碰到一名老伯在偷抽菸，完全不顧及車上乘客的感受，讓他忍不住怒嗆，「一大早坐火車遇到老猴子在車廂中間抽菸，臭啊。」事發當下，他立馬上前制止並大聲喝斥，「先生把菸熄掉，請你把菸熄掉」，對方下秒立即轉頭，回了一句「你那麼兇幹什麼？」接著便將菸蒂扔在走道上踩熄。

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貼文曝光後，引起網友們留言熱議，「他第一次坐火車？」、「太沒公德心了吧！好扯」、「扯到爆，直接大辣辣抽起來欸…誇張」、「遇到這種就要直接飆了!」、「不能抽菸這不是常識嗎」、「隨意丟棄菸蒂，拜託樓主把這影片丟環保局好嗎」、「沒罰錢不會怕，愛偷抽菸的人都一個德行。」

不過，也有網友出面緩頰，認為無須發文公審，「我是覺得不用這麼凶也不用到發文」、「如果你講了，他不熄煙，po文還說的過去...」、「很佩服你的道德勇氣，不過口氣確實一開始不必這樣」、「人家馬上把菸熄掉了，還要被錄影發文公審，不用得理不饒人吧？」、「兩邊都有錯啦，對方是人不是狗，態度好點，我相信大家都能體諒的。」

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