學生遭大媽逼讓博愛座！崩潰下跪喊「真的想睡」　台鐵回應了

記者柯振中／綜合報導

台鐵日前發生乘車糾紛，一名老婦逼學生讓出博愛座，更是要求對方下跪才願意安靜，讓學生不禁崩潰跪地，請求「別再吵了」。事件引起討論後，台鐵也出面回應，博愛座是依法設置的優先席，但並非特定人士專屬，只要有需要，都能夠使用。

這起事件發生在5日晚間，當事學生從台北搭上往南的區間車，因為參加比賽太過勞累，於是坐在博愛座休息，豈料經過內壢站時老婦上車，接著開始不斷痛罵，逼正在補眠的學生讓座。

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▲▼國中生搭台鐵被逼讓座，讓座以後老婦又一直吵，讓他不禁崩潰下跪。（圖／翻攝「爆料公社」）

等到學生離開座位，老婦仍舊不饒人，坐在罵來的博愛座上，還是持續開口斥責學生沒家教、口出惡言，甚至要求對方下跪，才願意安靜。補眠的學生被搞得十分崩潰，想要好好休息，又被老婦的聲音吵得無法入睡，一時之間想不出更好的辦法，只好跪在地上哭求「別再吵了」。

事件一度驚動官方，列車長到場處理，不過事件似乎沒有得到妥善解決，罵人的老婦依舊坐在座位上，甚至還拿雜物占據了另一個博愛座的位子，讓當事學生的同學們都感到十分氣憤。

根據《中央社》報導，事件引發討論後，台鐵也出面回應，依據交通法規，車廂內會設有博愛座，乘客搭車時，應尊重有需要者。台鐵表示，雖然有設置博愛座，但這種座位並非特定人士專屬，只要有需求，都可以使用，民眾應該彼此禮讓，尊重有需求的使用者。