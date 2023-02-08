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大媽搭台鐵逼讓博愛座！國中生遭罵整路「讓座下跪」：真的想睡

▲▼國中生搭台鐵被逼讓座。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲國中生搭台鐵被逼讓座，老婦還要求對方下跪，她才會安靜。（圖／翻攝「爆料公社」）

記者柯振中／綜合報導

台鐵日前發生了博愛座讓座糾紛，一名國中生在內壢站搭乘台鐵區間車，期間因為睡眠不足，於是坐在博愛座補眠，豈料因此遭一名老婦人逼著讓座，甚至還被對方開口痛罵，讓他感到十分崩潰，只能下跪希望老婦不要再吵，影片引起討論後，不少網友也對婦人的行為感到不滿，出言痛斥「倚老賣老真可悲」。

一名女子在「爆料公社」指控，這起事件發生在5日晚間，當事學生們晚間9點從台北上車，一路向南搭去，期間有名孩子因為忙著比賽，2天睡不到10小時，身心都十分勞累，於是坐在無人的博愛座上補眠。

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▲▼國中生搭台鐵被逼讓座。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲男學生真的受不了老婦一直吵，只能下跪請對方安靜。（圖／翻攝「爆料公社」）

豈料經過內壢站時，有一名老婦上車，開口就要求學生讓座，更是痛斥「沒家教又口出惡言」。學生讓座以後，老婦仍舊持續碎嘴，搞得整個車廂不得安寧，甚至拿出雜物占據了另外一個空位，還要求學生下跪請她安靜。

讓座的學生被吵整路，無法好好休息，感到相當崩潰，只能當場跪在地上，拜託老婦「我很想睡，可以不要再吵了嗎」。旁邊的乘客看不下去，於是開口聲援，豈料老婦仍不覺得自己有錯，持續大聲回嘴，甚至還驚動列車長到場處理，場面十分混亂。

▼老婦完全不覺得自己有錯，坐在罵來的博愛座上，看起來相當心安理得。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲▼國中生搭台鐵被逼讓座。（圖／翻攝「爆料公社」）

離譜的事發影片曝光後，不少網友感到憤怒，開口痛批該名婦人，「不是所有老人都值的尊重，為老不尊」、「我可以體諒老人家。但是千萬不要倚老賣老，這種人最討人厭」、「為什麼要向這種人下跪？好人繞道壞人就橫行」、「倚老賣老，真可悲」、「還有力氣吵架，那還需要博愛座嗎」、「提告公然侮辱，絕不和解。」

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