蛋價又要漲了？　鄭麗文列近年缺蛋原因轟：陳吉仲還穩坐大位

▲國民黨立委鄭麗文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

國內缺蛋與蛋價問題持續延燒，引發各界討論。國民黨立委鄭麗文8日就透過臉書列出近年來的缺蛋原因，質疑蛋價又要漲了嗎？她也痛批缺蛋、蛋價的問題她已說到海枯石爛，問題依然存在，農委會主委陳吉仲還是穩穩坐在農委會主委的大位上。

鄭麗文指出，最近因為氣溫降低，導致雞蛋產蛋量下降，通路平價雞蛋搶購一空，雞農們希望調漲產地價新台幣3元至每台斤43.5元，農委會與業界討論決定「暫時凍漲」，一週內開蛋價督導委員會確定，她質疑「難道蛋價又要漲了嗎？」

鄭麗文列出近年來的缺蛋原因，2019年因天氣因素影響下蛋率，而冬天到來，有候鳥飛來台灣，造成禽流感疫情；2022年因疫情飼料價格上漲、禽流感大量撲殺雞隻，年前天氣冷，雞不下蛋；2023年因氣候低溫及日夜溫差大，影響雞蛋產蛋與育成率。鄭麗文強調，上面的統計看出來，台灣從2019年就開始缺蛋了，監察院在2019年的時後就因為缺蛋問題對農委會提出糾正，更指出農委會放任雞蛋短缺，導致價格持續攀升半年以上。

鄭麗文提到，且禽流感問題不是這幾年才出現，加上雞舍因設施老舊，一但有雞隻感染到禽流感，通報後就必須整批撲殺，導致雞蛋越來越少、雞農們為了減少損失，往往不願意進行通報，她質疑，所以農委會該如何協助雞農進行設備升級、加強轉型的輔導？何時才能達到至少8成的執行率？

此外，鄭麗文表示，除了缺蛋、蛋價問題以外，農產品外銷出問題，就連石斑魚，主委都承諾過能做到「班班吃石斑」，結果學生吃不到幾次石斑魚就宣告政策跳票，不管是漲蛋價、或是維持蛋價導致雞農嚴重損失，農委會遲遲都沒辦法提出最具體的做法。她痛批，從去年年前到現在，這些問題她已經說過很多次，但說到海枯石爛，陳吉仲還是穩穩坐在農委會主委的大位上，就連內閣改組都換不掉陳吉仲。