中國禁了轉銷日韓　「鳳梨釋迦冰淇淋」下月東京食品展亮相　





▲農糧署長胡忠一（右）與韓國網紅有璟視訊連線。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

正值台東縣鳳梨釋迦產季，農委會農糧署今（8日）舉行鳳梨釋迦加工品上市記者會，推出鳳梨釋迦果乾、氣泡飲與冰棒等產品，並宣布首度與日本北海道富良野乳品合作，研發鳳梨釋迦牛奶冰淇淋，將於下月在東京食品展登場，農委會主委陳吉仲也將率團前往日本行銷。

農糧署長胡忠一指出，全世界釋迦最大產地就是台東縣，每年產量約一萬八千多公噸，中國是最大的外銷市場，但前年九月中國對鳳梨釋迦祭出禁令，農委會開始拚內銷並透過研發加工品，轉銷其他國際市場，現在訂單來了，已經打通日本、韓國市場，他強調，面對中國禁令接二連三，「我們不怕面對問題，有打算比較重要。」

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胡忠一說，因目前鮮果仍無法外銷到日、韓，將以零下40度低溫冷凍方式，進軍日本、韓國，其中更首度與日本自然屋物產株式會社合作，結合北海道富良野乳品，研發創新口味鳳梨釋迦牛奶冰淇淋，預計3月7日在東京食品展亮相，由陳主委率團前往參展。





▲農糧署今舉行鳳梨釋迦加工品上市記者會。（圖／記者楊惠琪攝）

今天在記者會上，農糧署與韓國網紅有璟、日本議員澀谷正文進行跨國視訊連線，宣布鳳梨釋迦相關加工品進軍日韓。今年1月已有首批冷凍鳳梨釋迦全果、冰棒、切塊等，已在韓國通路及電商上架。而將在下月東京食品展量向的鳳梨釋迦牛奶冰淇淋，也將在日本當地賣場通路、樂天等電商上架販售。

胡忠一說，今年鳳梨釋迦產量約一萬八千公噸，透過內銷、外銷與加工等管道已達6300多公噸，目前離產季結束還有兩個多月，希望可以達到1萬5000公噸的銷量目標，目前價格也維持在每斤約45元。