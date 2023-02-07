蛋價將漲3元？農委會：蛋價委員會討論中「一周內公布結果」

▲蛋價是否調整，一周內將有結果。（圖／記者謝盛帆攝）

記者許敏溶／台北報導

國內缺蛋與蛋價問題持續延燒，近期傳出雞農與蛋商協調，預計雞每台斤雞蛋將漲3元，農委會主委陳吉仲今（7日）上午表示，尊重蛋價委員會下午討論結果，而稍早農委會與北市蛋業商業同業公會、雞蛋運銷合作社一起出面，農委會重申尊重蛋價委員會，蛋業商業同業公會則表示，目前正在討論中，一周內將公布是否調漲。

近期因氣候溫差大與禽流感等緣故，影響雞蛋產量，傳出蛋農和蛋商在產業群組內討論蛋價，產地價將從現在每台斤40.5元漲到43.5元，批發價也從每台斤50元漲到53元，但在農委會干預下又將凍漲。

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對此，農委會主委陳吉仲今天上午接受媒體聯訪時表示，從目前掌握每天雞蛋供應產量，從年節前沒受寒流與禽流感影響，每一天都超過12.1萬箱以上供應量，這次受寒流與禽流感造成產量一些影響，但目前每天仍有11.6萬箱產量，還是比去年同期多出1萬箱，故不可能有缺450萬顆雞蛋，相當2.2萬箱不足部分。

▲陳吉仲上午表示，蛋價調整與否，尊重蛋價委員會討論結果。（圖／記者許敏溶攝）

陳吉仲指出，雞蛋的供需會議在上周五已經開過，後續要漲的幅度多少或怎麼執行，則是由今天下午舉行的蛋價委員會討論，由蛋農跟蛋商到農委會討論，瞭解產銷現況，農委會尊重委員會討論結果，也重申農委會角色，是確保所有機蛋供應。

農委會畜牧處長張經緯與北市蛋業商業同業公會理事長林天來、雞蛋運銷合作社理事主席吳天福，今天傍晚一起出面受訪，但並未宣布蛋價是否調漲，僅表示目前正在討論，一周內將公布是否調漲。

張經緯表示，站在農委會立場，要兼顧產銷、供應與消費者需求，今天會議主要討論雞蛋運作機制，年前非常缺蛋時，仰賴所有蛋商與蛋農與運銷合作社，補足所有缺口，在供需保持穩定，年後蛋農反應，有些氣候因素或疫情干擾，導致雞蛋生產上不順，故積極透過會議，反映市場現象，農委會也會積極在所有產銷過程中，隨時召開產銷調度平台會議，進行產銷調度的支援與溝通，若整體供需與市況有變動時，導致蛋價波動，還是尊重產銷雙方與試場供需來進行調節與調度。

林天來則表示，雞蛋的行情，幾十年來都是蛋商公會主導，承蒙農委會從日本調度很多雞蛋，讓台灣沒有缺蛋，這次因為養雞戶要漲價，大家決議來調整行情，但因為有很多因素而暫時凍漲，這和農委會無關，因為蛋價行情由北市蛋商公會主導，是否調漲還在協調中，最近會公布開會結論。

吳天福指出，長期以來，若要調整蛋價，都是透過產銷機制，因為過年與氣候因素，導致有點缺蛋，蛋商公會認為調一點價格，可以幫忙辛苦的農民，產銷雙方已經在協調，預計一周內公布。