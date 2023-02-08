缺蛋半年仍日缺460萬顆！蛋農被壓制漲價　郭正亮點名陳吉仲1失誤

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

缺蛋問題持續已久，近日雞農與蛋商協調每台斤要調漲3元，卻被農委會擋下，讓許多蛋農不滿，不排除北上抗議。對此，前立委郭正亮表示，台灣缺蛋是許多複雜因素所致，但農委會早知原物料上漲卻未積極輔導蛋農，如今缺蛋狀況出現半年，農委會主委陳吉仲還是無法解決。

郭正亮7日在政論節目《少康戰情室》表示，台灣蛋農有91%都是小雞場，養10萬隻雞以上的占總體不到1%。因此全台15間雞場，很容易就會出現缺蛋的情況。

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郭正亮表示，飼料漲價、冬天變更冷，夏天變更熱等，都可能讓雞適應不良，導致產蛋量下降，許多綜合性的因素剛好都發生在台灣，「可是（蛋）已經缺很久，他（陳吉仲）已經被罵半年了，無計可施啊」。

▲郭正亮認為，缺蛋問題已讓陳吉仲被罵半年，看來是無計可施。（圖／記者謝盛帆攝）



據悉，蛋農近期受到寒流、禽流感及缺雞等影響，產蛋成本不斷上升，因此上月與蛋商公會、農委會談妥漲價，打算將蛋價從每台斤40.5元漲至43.5元、批發價50元漲至53元，卻突然被農委會出手阻止，讓不少蛋農氣炸，認為農委會出爾反爾，打算北上抗議。

對此，陳吉仲6日表示，後續蛋價調整將由蛋價委員會討論，「如果農民有任何意見，我們可以到第一線，不用讓農民這麼辛苦到台北」。針對蛋農認為他出爾反爾一事，陳吉仲認為，他也應該要站在消費者的角度出發。