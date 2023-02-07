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雞蛋傳將漲3元？陳吉仲：尊重蛋價委員會討論結果

雞蛋,一次性包材,散裝容器,蛋價上漲,禽流感傳播途徑。（圖／記者李毓康攝）

▲傳出雞蛋將漲價，陳吉仲表示，尊重蛋價委員會討論結果。（圖／記者李毓康攝）

記者許敏溶／台北報導

國內缺蛋與蛋價問題持續延燒，近期傳出雞農與蛋商協調，預計雞每台斤雞蛋將漲3元，農委會主委陳吉仲今（7日）表示，今天下午將邀集蛋農跟蛋商到農委會討論，瞭解產銷現況，農委會立場是要讓農民有利潤，也會讓所有消費者衝擊降到最低，雞蛋供需會議在上周五已經開過，後續要漲的幅度多少、或怎麼執行，則是由蛋價委員會討論，農委會尊重今天下午委員會討論的結果。

近期因氣候溫差大與禽流感等緣故，影響雞蛋產量，傳出蛋農和蛋商在產業群組內討論蛋價，產地價將從現在每台斤40.5元漲到43.5元，批發價也從每台斤50元漲到53元，但在農委會干預下又將凍漲。

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對此，農委會主委陳吉仲今上午接受媒體聯訪時表示，從目前掌握每天雞蛋供應產量，從年節前沒受寒流與禽流感影響，每一天都超過12.1萬箱以上供應量，這次受寒流與禽流感造成產量一些影響，但目前每天仍有11.6萬箱產量，還是比去年同期超過1萬箱，故不可能有缺450萬顆雞蛋，相當2.2萬箱不足部分。

▲▼農委會主委陳吉仲，強調蛋價調整與否，尊重蛋價委員會討論結果。（圖／記者許敏溶攝）

▲陳吉仲表示，蛋價調整與否，尊重蛋價委員會討論結果。（圖／記者許敏溶攝）

陳吉仲指出，每天雞蛋產量供應數字，都是由產業相關團體收集彙整，畜牧處每周三都會發布數量，此時還是要考慮禽流感與產蛋率下跌，造成農民生產成本影響，而在上周五（3日）時，蛋農與蛋商雙方就整個雞蛋產銷資訊進行討論，後續就針對整個雞蛋價格，由養雞協會召開的雞蛋價格討論會來決定，沒有所謂在群組要漲三塊資訊。

陳吉仲強調，所有價格調整都是依序上述這樣機制，農委會要讓所有機蛋資訊清楚透明，這樣才有辦法決定相關價格，而供需會議在上周五已經開過，後續要漲的幅度多少、或怎麼執行，則是由蛋價委員會討論，今天下午農委會邀集蛋農跟蛋商到農委會討論，瞭解產銷現況，農委會尊重委員會討論結果，也重申農委會角色，是確保所有機蛋供應。

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