　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

農業永續ESG專案出爐！　農委會鎖定「三大領域＋9項專案」

▲▼農委會氣候變遷調適及淨零排放專案辦公室執行長莊老達。（圖／記者許敏溶攝）

▲農委會氣候變遷調適及淨零排放專案辦公室執行長莊老達說明，農委會從三大領域推動農業永續ESG專案。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

面對未來企業ESG揭露需求愈趨急迫，農委會今（7日）宣布推出農業部門在企業ESG揭露需求上可提供的服務，將分成「淨零永續、生態保育、暖心農村」三大領域，並再向下展開9項專案類別，並結合對應永續指標（SDGs），期盼透過公私協力，創造合作可能性，共創雙贏互利。

ESG代表「環境（Environment）、社會責任（Social）及公司治理（Governance）」，是用於評估企業能否永續經營的重要指標，而企業永續經營與企業社會責任密不可分，國際間都認企業對於推動全球環境及社會的永續發展既具有能力，也同時肩負責任，在在顯示未來企業ESG揭露需求將愈趨急迫，農委會今天在主委陳吉仲等人出席下召開記者會，正式對外說明農業部門在企業ESG揭露需求上可提供的服務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農委會氣候變遷調適及淨零排放專案辦公室執行長莊老達指出，農業操作立基於自然環境，可協助提供企業ESG揭露需求場域，除直接對應到環境面外，透過共同討論進行客製化設計，可更進一步媒合企業方與農方需求，例如將收穫農產品提供給偏鄉弱勢家庭，或將ESG專案中的活動與企業員工日進行結合，將可擴大農業永續ESG專案的效益至社會面與公司治理面。

莊老達進一步表示，農委會目前推出農業永續ESG專案，可分成「淨零永續、生態保育、暖心農村」三大領域，各領域再向下開展不同類別，其中淨零永續領域項下包含植生造林、循環農業、綠色農食等，生態保育領域項下包含陸域棲地、海域棲地、特定物種等，暖心農村領域項下包含零飢餓、農村文化、技藝傳承等，共計9項專案類別，並將專案結合對應永續指標（SDGs），協助企業評估各項專案與企業自身設定永續責任關聯性。

此外，莊老達表示，農委會也鼓勵企業，可透過自行提案創造更多合作可能，透過公私協力，引入企業資源協助農業發展，並回應企業ESG揭露需求，共創雙贏互利。

ET快訊
快訊／國安會高官出國耍官威機場咆哮　總統府道歉了
強震廢墟中「生下男嬰」！　媽媽用盡力氣後離世
快訊／抓到了！男搶彩券行逃新加玻　回國桃機落網
今晨5.1地震又有2餘震！　氣象局曝原因：之後還有
隋棠被控惡鄰　台北豪宅「奢華裝潢」曝光
國安會高官偷跑出國玩！　機場咆哮、拍桌順利出境
見土耳其強震　全場「指名1組織」喊捐款：報恩921！
餐廳巧遇「國寶級主播」！找錢大方當小費

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

賴清德弔唁星雲大師：台灣一大損失　盼「理想流傳精神常在」

曾第一時間派17人救援921！台人湧AKUT粉專打氣：天佑土耳其

捷運這站出口驚見「人生一條龍服務」！網笑翻：生老病死都在這裡

土耳其強震「是921的5倍」！他急關心當地友　等6小時回應超心酸

農業永續ESG專案出爐！　農委會鎖定「三大領域＋9項專案」

APP「最夯3名排行榜」曝光！台人超愛這功能　全場吵翻：很變態

今晨5.1地震又有2次餘震！氣象局曝原因：不算大規模、之後還有

遭爆蹺班泡湯、玩樂報公帳　運安會主委喊冤「是串起的故事」

年後好運到！4生肖翻身　虎遇「命定正緣」

見土耳其遇強震　全場「指名1組織」喊捐款：報恩921！

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

星雲大師圓寂享耆壽97歲！　糖尿病纏身多年「看淡生死」

鍾國狂喊甄子丹：大哥！　他快崩潰：他給我好大壓力...

賣7000元臭酸帝王蟹　攤商：沒打開不知道壞掉

水泥車國道「壓扁轎車」 搖晃翻覆撞5車1人命危

賴清德弔唁星雲大師：台灣一大損失　盼「理想流傳精神常在」

曾第一時間派17人救援921！台人湧AKUT粉專打氣：天佑土耳其

捷運這站出口驚見「人生一條龍服務」！網笑翻：生老病死都在這裡

土耳其強震「是921的5倍」！他急關心當地友　等6小時回應超心酸

農業永續ESG專案出爐！　農委會鎖定「三大領域＋9項專案」

APP「最夯3名排行榜」曝光！台人超愛這功能　全場吵翻：很變態

今晨5.1地震又有2次餘震！氣象局曝原因：不算大規模、之後還有

遭爆蹺班泡湯、玩樂報公帳　運安會主委喊冤「是串起的故事」

年後好運到！4生肖翻身　虎遇「命定正緣」

見土耳其遇強震　全場「指名1組織」喊捐款：報恩921！

幣安宣布明起暫停美元存取款！　1.72億美元瞬間撤離

等到了！　手搖飲「珍奶買1送1」限時1天搶喝

快訊／土耳其強震逾3800亡！第2批台灣國家隊90人　整裝出發救援

三重男海釣軟絲失聯4天！岸邊留白色水桶　警消海巡全力搜救中

比民宿划算！星級飯店「住2晚送1晚」　每人每晚只要550元

民進黨：夏立言赴陸「國共圖謀」　為提總統候選人？

男同事狂撩人妻「出來愛愛」！夫驚見摩鐵足跡怒告　吞敗原因曝

賴清德弔唁星雲大師：台灣一大損失　盼「理想流傳精神常在」

國安會官員出境耍官威機場咆哮、拍桌　總統府道歉了

安坑輕軌帶動房價3年漲15%　人口意外負成長

肉泥誘惑主子緊貼鏡頭塞滿畫面　第一視角體驗受貓歡迎的感覺❤

生活熱門新聞

快訊／4:20發生地震　台北有感

星雲生「坐缸」圓寂　若顏面如生將成「肉身佛」

5段式濕冷變天雨來了！下周冷氣團

好市多推蚊子殺手！他曬戰利品嚇死人

星雲大師年輕帥照曝光　老照片社團：美男子

20歲女感冒截肢　醫難忘「四肢裝一袋」

直逼寒流探8℃　2波變天轉雨時間曝

幾全台有感！今晨連3震　最大規模5.1、震度4級

下波急凍4天　「大雨」時間曝

全球票房前10名電影　僅1部「純人類演出」

行政院閣員蹺班泡湯直擊！　頻溜班吃喝報公帳

李宗瑞帶最新作品「重出江湖！」

他機場目睹一群台灣英雄　感動1.3萬人

台灣高鐵驚見這一幕　妹子：以為在日本

更多熱門

相關新聞

南投縣農民節表揚十大神農獎等優秀農民

南投縣農民節表揚十大神農獎等優秀農民

今年農曆立春（2月4日）剛好也是農民節，南投縣政府昨辦理112年各界慶祝農民節表彰大會，縣長許淑華特別頒發匾額給張佳宏、羅正彬2位同屆榮獲全國十大神農獎的傑出優秀農民；農委會主委陳吉仲今天也赴南投中興新村，與民進黨立委候選人蔡培慧和10多位青農進行座談。

輔大開全台第一期策略管理師國際證照班

輔大開全台第一期策略管理師國際證照班

農機補助起跑！電動與碳匯農機補助加碼「最高提升到1/2」

農機補助起跑！電動與碳匯農機補助加碼「最高提升到1/2」

高接梨耐寒還能長得大又甜　台中農改場靠這招

高接梨耐寒還能長得大又甜　台中農改場靠這招

2023台灣燈會必看點　全台首座「低碳花燈」

2023台灣燈會必看點　全台首座「低碳花燈」

關鍵字：

陳吉仲ESG農委會公私協力農業永續莊老達

讀者迴響

熱門新聞

隋棠回應擾鄰：這年齡小孩很難約束，你們就跟著早點起床囉

女排14人被埋　土國大批運動員失聯

隋棠遭控是「惡鄰」　隋棠夫當面嗆：去跟我律師說

6歲弟溫泉飯店玩泡泡　慘被電死！

錯過出口！駕駛「快車道急剎車」引爆49車連環撞

即／嘉義情殺！20歲女被打死　男友衝桃園墜樓亡

快訊／4:20發生地震　台北有感

日AV女優羞認「台男我的菜」：想色色

星雲生「坐缸」圓寂　若顏面如生將成「肉身佛」

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

前U23棒球國手硬上20歲女網友　遭判3年半

5段式濕冷變天雨來了！下周冷氣團

媽媽剛走1年多！愛雅92歲爸爸初二去世：我是孤兒

好市多推蚊子殺手！他曬戰利品嚇死人

星雲大師年輕帥照曝光　老照片社團：美男子

更多

最夯影音

更多
星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出
趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面