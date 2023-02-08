侯友宜南部沒選票？　沈富雄批「鬼話」：多縣市支持度贏過賴清德

▲賴清德、侯友宜。（合成圖／翻攝自Facebook／賴清德、記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對國民黨雲林縣議長沈宗隆日前表態支持黨主席朱立倫出戰2024總統大選，並開轟新北市長侯友宜的聲量高是被民進黨灌出來的，在南部根本沒有選票。對此，前民進黨立委沈富雄痛批沈宗隆「講什麼鬼話」，他除了台南，在全國其他縣市的支持度都是贏過賴清德的。

沈富雄6日在廣播節目《POP大國民》中表示，應該查一下沈宗隆講這句話的動機是什麼，除了拍馬屁以外這句話是站不住腳的，因為侯友宜最為人所詬病的是「不藍」，所以他在中南部的票會是國民黨潛在候選人中最多的。

沈富雄透露，之前有民調顯示，除了在賴清德的本命區台南以外，侯友宜在全國其他縣市的支持度都是贏過賴的，痛批沈宗隆「講這什麼鬼話！」

另外，沈富雄昨日也在節目《少康戰情室》中開嗆，「我們本家怎麼出了一個這樣的議長？你要拍馬屁也要有一點常識，你說侯友宜在南部沒有票，所有國民黨可能選總統的人，只有侯友宜在南部有票，其他的都沒有票。」

至於沈宗隆稱侯友宜的高聲量是被民進黨灌出來的，沈富雄反嗆，現在綠營最怕國民黨推侯友宜，怎麼還會去灌他的票？綠營最喜歡推朱立倫出來，為什麼大家不去灌朱立倫的票？狠酸「你這個我們姓沈的本家到底數學有沒有及格？邏輯有沒有通？」