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潮州婦騎機車外出土地公廟拜拜　視線不良迷路15公里

▲東港警分局新園分駐所警員宋宗翰連絡湯黃婦兒子將她帶回。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲東港警分局新園分駐所警員宋宗翰連絡湯黃婦兒子將她帶回。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮湯黃姓婦人，騎機車到土地公廟拜拜，因視線不佳，騎到新園鄉內庄村迷路，村長看到報警，東港警分局新園分駐所獲報，將她帶回派出所休息，連絡她兒子帶回，讓她及家人很感激。

東港警分局新園分駐所警員宋宗翰，於6日晚間擔服勤區查察勤務時，接獲內庄村陳村長報案稱內庄村興安路前有一婦人騎乘機車疑似迷失方向須要警方協助。

▲東港警分局新園分駐所警員宋宗翰連絡湯黃婦兒子將她帶回。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

宋員立即趕到現場，果發現一婦女騎機車停在路旁不知所措，員警上前關懷詢問後得知係湯黃姓婦人(81歲、設籍潮州鎮)；先前向家人表示要去當地潮州鎮三共里的一間福德祠拜拜，不料疑晚上視線不佳路況不好，在路途中迷失方向，一路往新園鄉方向騎乘，不知騎了多久，卻始終到達不了目的地。

宋員先將她載返所休息，提供茶水飲用，並通知渠兒子到分駐所，家屬得知母親安全的在分駐所休息，心中的大石頭總算可以放下，對於警方熱心積極的協助深表感謝。

▲東港警分局新園分駐所警員宋宗翰連絡湯黃婦兒子將她帶回。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

東港警分局長張世儒肯定員警熱心為服務精神，值得讚賞，期許同仁盡其所能給予民眾關懷和協助，除了讓民眾感受到屏東是一個「溫馨、安全、友善」的城鎮，也建立警察親民、愛民與便民的良好形象。

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