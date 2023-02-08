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南投2歲娃「翹課」！新生報到日搖搖晃晃獨走1公里　鄉親急報警　

▲2歲小娃首日上幼兒園竟趁老師不注意時時離園，獨行山路近1公里才被熱心民眾（右）發現。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲2歲小娃（左）首日上幼兒園竟趁老師不注意時時離園，獨行山路近1公里才被熱心民眾發現。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

信義鄉一名2歲林姓男童被家長送到鄉托幼兒院上課，第一天就趁老師不注意時自行離開幼兒園，搖搖晃晃地在山區小路步行約1公里，才被開車經過的王姓鄉民發現，驚訝之餘緊急向警方報案，並在臉書地方社群發布尋親訊息，幸好網友認出男童身世，其父獲報趕往接回孩子，所幸小男童身體無恙。

信義警分局表示，6日中午1時許接獲王姓男子報案，在投91線1.6公里往風櫃斗的路上發現一名迷路的幼童，警員鄭晏昇、全偉致前往現場，發現王男正抱著小男童，而孩子一臉茫然、怯生生地不發一語，眾人也議論紛紛，一時間都不知道孩子家住哪裡、從哪裡來、怎麼會走失。

▲2歲小娃首日上幼兒園竟趁老師不注意時時離園，獨行山路近1公里才被熱心民眾發現。（圖／記者高堂堯翻攝）

所幸熱心的王男將協尋訊息上傳到臉書的信義鄉地方社群，果然被眼尖網友認出，男童正巧是王男老同學林姓男子的兒子，警方立刻通知家屬到場；林童父親表示，今天是兒子到鄉托幼兒園上課的首日，不清楚為何會出現在山路上，警方隨即也通知園方前來說明。

▲2歲小娃首日上幼兒園竟趁老師不注意時時離園，獨行山路近1公里才被熱心民眾發現。（圖／記者高堂堯翻攝）

幼兒園老師到場後向警方表示，當天是新生報到日，至午睡時間，正安撫其他哭泣不肯入睡的孩子，沒想到林童即趁隙走出幼兒園、沿投91線往自強方向行走；園方發現男童失踨，焦急地在附近尋找時，男童竟已跑到距離幼兒園1公里之遠處。

警方檢視男童並無外傷，將孩子交給父親，並依職權通報南投縣社會局及教育處，也呼籲親師照顧幼兒應細心照顧與陪伴，並且隨時留意動態，避免發生憾事；林童父親感謝熱心民眾幫忙及警方迅速協尋，才沒有衍生意外。

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