4月手機排行榜出爐！這台安卓萬元CP值機台灣人超愛

▲蘋果iPhone 14（128GB）後來居上奪冠。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

智慧型手機市場春燕來臨？根據最新市場調查數據顯示，2023年4月份台灣手機市場整體銷售量為34萬部，比上個月增加2%，果然如預期將於第二季開始回暖。從本月的全台熱銷單機排行來看，本月不僅多達四支安卓機型新進榜，榜上僅剩蘋果、三星及OPPO三強鼎立。

本月全台熱銷冠軍終於讓標準版iPhone 14（128GB）拿下，最賣安卓機也改由三星Galaxy A54（8GB/256GB）接手，本月手機市場頗有觸底反彈的態勢。

▲2023年度4月台灣手機熱銷榜。（圖／傑昇通信）

傑昇通信表示，由於全球通膨的拖累下，台灣手機市場在第一季遭遇通路庫存難去化和經濟逆風的衝擊，導致三月份手機總量再創史上新低。然而，在觀察四月份台灣手機熱銷排行榜可看出，品牌機型開始隨著各通路庫存水位陸續調整完成，再加上政府宣布全民普發6,000元的措施，及中階新機齊發，民眾在四月份的購機意願大幅回升；雖受母親節前夕禮品準備的影響，購物選擇有所分散，但整體手機銷量仍回溫2%，顯見購機補貼仍不無小補。

從本月台灣手機市場銷售排行來看，蘋果仍占九席最多，且全台熱銷冠軍寶座改為上市半年的iPhone 14（128GB），三星擁八席緊跟在後，最後三席則由OPPO取得，台灣手機市場也出現三分天下的局面；傑昇通信透過門市銷售現況指出，近期陸續出現持有iPhone 6S、XR的資深果粉舊換新，還來不及等iPhone 15上市，換機的剛性需求出現，規格與iPhone 13大同小異，在3C產品買新不買舊的思維，也是iPhone 14（128GB）後來居上的主因。

而三星本月與蘋果的差距越來越小，僅差一個席次，更有三支新機型Galaxy A54兩規格及A34（6GB/128GB）進榜，尤其是全台最賣安卓機順利由A54（8GB/256GB）接棒，一進榜就有前五名的好成績，同期上市的A34（6GB/128GB）也是榜上前十名的新生，表現亮眼；而通路售價免萬元的A53（8GB/256GB）依然在熱銷榜上，傑昇通信分析，隨著通路庫存水位修正完畢，在熱銷榜的時間也隨之遞減。

本月三星Galaxy S23 Ultra（12GB/256GB）讓路給自家新進榜機型，名次稍稍往後，但還是本月最受歡迎的安卓旗艦機，而規格接近Ultra並具有價格優勢的輕旗艦23+（8GB/256GB），本月更上升至第十五名，傑昇通信更發現S23 Ultra（12GB/512GB）排行第21名，離進榜僅一步之遙。