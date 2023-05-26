把聊天室「當備忘錄」被看光　小編狂收怪訊息：不想知道你買什麼

▲原PO常收到網友訊息。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多平台和網站都有客服或小編，方便民眾聯繫。不過，就有一名當小編的網友表示，她常常遇到怪人，竟會把粉專當成自己的「備忘錄」，傳各種東西過來，讓她無言以對。貼文曝光後，也引發底下網友熱烈討論。

女網友在Dcard上，以「當小編遇到的荒謬人類」為題發文，提到她已經當小編一陣子了，發現世界上的怪人真的不少。小編通常會收到網友訊息，但就有人傳美食或服飾店的網址、傳哏圖，甚至還把聊天室當成備忘錄，記錄自己當天要做什麼事情。

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對此，原PO不禁直呼，粉專也是有活人在經營的！看到網友把聊天室當成備忘錄，實在讓她感到無奈，她並沒有想知道對方要買什麼東西。

貼文一出，底下網友紛紛回應，「看了我都想當小編了，太有趣了吧」、「你還點進去喔」、「我們也是，時常一堆長輩圖」、「有的完全不知道有沒有活人，臨時拿來當備忘錄突然回覆還會被嚇到」。還有網友透露，「像我有一個朋友，都拿官方LINE寫筆記、MOMO購物拿來記帳」。

▲有網友把聊天室當成備忘錄。（示意圖／記者周亭瑋攝）

先前也曾有網友把LINE的官方帳號當成筆記本，不論是金融卡密碼、電話、草稿等，全都丟進聊天室。不過，這樣的用法也讓一些人認為「官方應該看得到」，如果要記在聊天室，不妨開一人群組：

創建個人群組3步驟如下：

►點選「加入好友」

►點按「創立群組」

►選擇「下一步」

再或者，LINE也有「Keep筆記」的功能，官方指出，「Keep筆記」提供給用戶1GB的雲端儲存空間，可以跨平台、跨裝置同步存取所有資料，還可以「永久」儲存文字、圖片、連結與檔案，只是檔案大小超過50MB僅可儲存30天，此外，因為資訊會跟著用戶的LINE帳號，所以換機也方便，還可以存放在分類資料夾。

▼LINE「Keep筆記」。（圖／翻攝自LINE）