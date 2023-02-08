土耳其強震7726死！餘震分布圖曝　鄭明典：想起921惡夢

記者陳俊宏／綜合報導

土耳其和敘利亞邊境規模7.8強震，根據外電最新報導，已造成至少7726人死亡、數萬人受傷。中央氣象局長鄭明典分享土耳其強震的餘震分布圖，「回想921地震100多公里的車籠埔斷層，已經記憶中的惡夢，這個土耳其地震的災害不敢想像。」

▼土耳其強震餘震分布圖。（點圖可放大／翻攝鄭明典臉書）







[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭明典在臉書說，土耳其地震主震所在東北-西南向餘震，分布範圍將近300公里，最大餘震規模7.5所在東西向餘震，分布範圍約200公里長。

鄭明典指出，回想921地震100多公里的車籠埔斷層，已經記憶中的惡夢，這個土耳其地震的災害不敢想像。

▲▼土耳其強震造成數以千計的建築物倒塌。（圖／裘振宇提供）



根據《美國有線電視新聞網》（CNN）最新報導，土耳其副總統歐克台（Fuat Oktay）表示，土國目前至少有5894人死亡、3萬4810人受傷；在敘利亞至少有1832人死亡、3849人受傷。

這起強震後已發生100多次餘震，數以千計的建築物倒塌，寒冷的天氣使得救援工作困難。美國地質調查局稱，這起地震是該地區100多年來的最強震。

▲▼土耳其強震災情慘重。（圖／達志影像／美聯社、路透社）

