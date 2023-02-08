土耳其地震比921大2倍！　專家示警台灣「這規模」強震恐發生

▲專家估計土耳其斷層長達200公里，強震影響範圍廣。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

土耳其、敘利亞6日發生規模7.8地震，已造成逾7200人死亡的強震被指是「世紀強震」。台灣許多民眾想起當年921大地震，對此，地震中心主任陳國昌表示，土耳其強震的能量是「921大地震的2倍」之多，而且造成如此死傷與事發時的3個原因有關，不過他也表示台灣陸地仍有可能發生規模7以上的地震。

土、敘強震讓台灣人聯想到當年921大地震，也擔心不遠的未來可能再遭遇強震侵襲。陳國昌表示，土耳其強震發生的地區，許多專家估計斷層約長達200公里，但台灣國內斷層最多僅長100公里，因此在陸地上發生規模7.8的地震「機率不太高」。

陳國昌分析造成土耳其大量傷亡的主因有3，包括當地房子耐震結構差、餘震不斷，而且主震發生當時是清晨4時許，人們正好都在屋內。

土耳其在7.8強震襲來後，又發生破百起餘震，其中還有規模7.5和6.0的大型餘震。不過陳國昌也示警，台灣仍有可能發生規模達7.3至7.5的地震，台灣人千萬不可以大意。

土、敘兩國在地震近2天後，總計死亡人數已攀升至至少7200人，世界衛生組織（WHO）先前更警告，最終死亡人數可能是約4000人的8倍之多，根據初步報告研判，下周陸續通報的死亡人數會暴增。