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2波雨區擴大　「8℃強冷空氣」壟罩3天

▲▼冬天、寒流、冷氣團、強烈冷氣團、濕冷、下雨。（圖／記者湯興漢攝）

▲周五雨區擴大。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員趙竑表示，周五、下周一雨區擴大。氣象專家吳德榮提醒，下周二強冷空氣南下，之後約有2、3天受其籠罩，目前模擬以達強烈大陸冷氣團的機率較高，台北測站約可降至11、12度，平地最低氣溫約可降至8度左右。

趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（8日）東北季風影響，東半部降雨較持續、廣泛，大台北地區和中部山區也有局部短暫雨，而大台北主要集中在東半側；周四東北季風減弱，東半部、大台北山區有局部短暫雨。

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趙竑說，周五東北季風再增強，影響到周六，雨區稍擴大至北部、東半部有些降雨，中南部多雲；周日東北季風減弱，東半部和北部山區有局部短暫雨；下周一冷氣團或強烈冷氣團南下，雨區擴大，北部、東半部和中部山區有局部短暫雨，其他地區多雲，

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

一周溫度部分，趙竑表示，今晨台南以北低溫15到17度，其他地方18到20度，白天北部及宜花高溫約20到22度，其他地方高溫25度以上，局部地區可能29度；周四北部、宜花高溫稍回升至23、24度，周五後北部稍下降接近20度，周日再回升至24、25度。

趙竑提醒，下周一起氣溫號慢慢下降，冷空氣在下周二、下周三比較強，目前預估強度介於冷氣團或強烈冷氣團，但也可能有達到寒流機率，由於屬於比較後期預報，還要再觀察。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，周五下午鋒面通過，北部及東半部轉有雨，氣溫降，中南部受影響較小；周六漸好轉，北部雨後多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率；周日天氣好轉，各地晴朗穩定，氣溫逐日回升。

吳德榮分析，最新各國模式模擬顯示，下周一下午起另一鋒面通過，天氣轉變；下周二強冷空氣南下，各地氣溫下降，北台愈晚愈濕冷，之後約有2、3天受其籠罩，天氣寒冷，目前模擬以達強烈大陸冷氣團的機率較高，台北測站約可降至11、12度，平地最低氣溫約可降至8度左右；不過，各國模式仍在微調中，應繼續觀察。

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快訊／半個台灣有感！05：48規模4.4地震　最大震度2級

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