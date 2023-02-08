快訊／半個台灣有感！05：48規模4.4地震　最大震度2級

土耳其、敘利亞6日發生規模7.8極淺層強震，死亡人數目前已攀升至7200人。美國國際開發署派出的2組救援隊伍，預計於今（8日）抵達土耳其，2組分別都有80人，並會攜帶12隻搜救犬和17萬磅（約7.7公噸）的物資。