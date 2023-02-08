快訊／半個台灣有感！05：48規模4.4地震　最大震度2級

▲地震報告。（圖／氣象局）
記者陳俊宏／台北報導
半個台灣有感！根據中央氣象局的地震報告，今天（8日）5時48分發生芮氏規模4.4的有感地震，震央位於宜蘭縣近海，地震深度78.9公里，宜蘭縣、桃園市、新竹縣最大震度2級，新北市、台北市、新竹市、苗栗縣、台中市、花蓮縣1級。
【 第007號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：112年02月08日05時48分48秒
震央位置：北緯24.74° 東經121.83°
震源深度：78.9公里
芮氏規模：4.4
相對位置：宜蘭縣政府東方 6.8 公里 (位於宜蘭縣近海)
各地震度級：
● 宜蘭縣地區最大震度2級
2級：牛鬥、武塔、南澳、南山
1級：宜蘭市、頭城、蘇澳、內城、冬山、大同、澳花
● 桃園市地區最大震度2級
2級：桃園市
1級：三光、新屋
● 新竹縣地區最大震度2級
2級：關西
1級：竹東、峨眉、竹北市
● 新北市地區最大震度1級
1級：新店、五股、淡水、新北市
● 臺北市地區最大震度1級
1級：臺北市
● 花蓮縣地區最大震度1級
1級：太魯閣、西寶、和平、鹽寮
● 新竹市地區最大震度1級
1級：新竹市
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：南庄
● 臺中市地區最大震度1級
1級：德基
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