Google搜尋「隕石」原地嚇到耶！螢幕劇烈晃動　超精美動畫曝光

記者鄒鎮宇／綜合報導

Google搜尋頁面時常推出彩蛋，除了搭配節慶的特別動畫之外，也會因應網友搜尋的關鍵字做特別畫面，讓使用者看了會心一笑。有日本網友發現，在Google搜尋「隕石」的話，竟會讓畫面震動，立刻江浙發現PO網分享，吸引不少網友朝聖試玩。

一名日本網友在推特發文表示，「各位！用Google搜尋『隕石』試試看，嘿嘿」，而該文PO出不到1天，就累積4800多人轉推、122則引用、3100多人按下喜歡。

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▲隕石示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）



只要在Google搜尋頁面輸入「隕石」，畫面會立刻跳轉到隕石的相關資訊，如維基百科、新聞及專家講講。沒想到，在使用者細看這些資訊時，突然一顆隕石會從畫面左上方朝右下方墜下，最終撞擊底部時會讓手機或電腦螢幕搖晃，非常有趣。

網友看完紛紛留言，「好驚人」、「很有意思！謝謝你讓我知道它有多有趣」、「啊…厲害了…而且，看不到的時候螢幕會抖」、「每個細節都很好，我喜歡」。此外，搜尋「貓」、「狗」、「斯普拉遁」等，按下一旁特定圖示，也會出現可愛小動畫。