Google首頁限定「珍珠奶茶」紅了！遊戲特有1動物　網驚：台灣之光

▲台灣土狗製作珍奶，遊戲療癒又可愛。（圖／翻攝Google塗鴉牆）



網搜小組／劉維榛報導

開工日第一天，許多人點開Google塗鴉牆時，意外發現有「製作珍珠奶茶」的新遊戲，本以該款為是台灣限定，原來不少國家也都有這款遊戲可玩，透過調配珍珠、飲品的比例，能進一步認識台灣軟「食」力，讓網友驚讚「珍奶確實是台灣之光了！」

一名網友於昨（29）日在PTT以「Google首頁是珍珠奶茶？」為標題直呼，這款製作珍奶的互動遊戲，出現在不少國家的首頁，「可見珍奶確實是台灣之光了！」更令原PO驚訝的是，製作珍奶的動物並非狐狸，而是台灣特有種「台灣犬」，也就是台灣土狗。

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事實上，這款遊戲名叫「Celebrating Bubble Tea」，超萌小土狗拉著攤車到雨林中，而玩家要依據客人喜好來調配珍珠、茶飲與糖分，就能依據完成的程度來獲得星星（最多三顆星）。

▲依序調配珍珠、茶與糖分。（圖／翻攝Google塗鴉牆）



遊戲介紹頁面中，指出珍奶起源於台灣的傳統茶文化，可以追溯到17世紀，直到1980年代才被發明出來，加上台灣移民風潮把它帶至海外竄紅。而Google會於29日推出這款珍奶遊戲，就是因為Unicode Consortium（萬國碼聯盟）在於2020年1月29日釋出「珍珠奶茶的Emoji」的表情符號。

遊戲曝光後，引來網友試玩一番，「好玩」、「很可愛的小遊戲」、「還有之前的萬聖節小遊戲和東奧小遊戲的主人翁客串呢」、「台灣唯一值得推薦的東西」、「 半夜看到好想喝」、「很可愛的小遊戲」、「它的茶是奶茶了阿？一直玩不到全3星」、「只有珍珠、茶跟糖，沒有奶」。