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立院2月提新聞議價法案　學者籲：立法可助媒體獲合理補償

▲美國科技巨擘將共同維護網路安全。（圖／路透）

▲學者呼籲立法院在本會期通過新聞議價法案，媒體也要主動站出來投入。（圖／路透）

記者許敏溶／台北報導

國內四大媒體公會在去年底與Google、Meta等數位平台巨擘完成首次協商溝通，兩公會也樂見Google在會中主動提出追求共榮雙贏方案，國內學者今（1日）表示，從澳洲等國成功模式顯示，法律依據有助於媒體獲得合理補償，多位立委將在2月立院新會期提出新聞議價法案，作為「平台使用新聞付費」法律依據，期待國內媒體主動站出來，健全公會並投入資源，包括由專責人員負責推動，讓法案順利再本會期通過。

繼前年澳洲啟動對數位巨擘Meta與Google新聞強制分潤政策，去年6月法國也透過法律壓力讓上述兩大平台低頭補償媒體，而兩大平台已在全球近20國家、付費給一千多家媒體，其中澳洲媒體一年就拿到40億台幣，卻獨缺台灣。

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經過文化部、數位發展部與國家通訊發展委員會等聯繫促成，國內不同媒體組成的「報業公會、雜誌公會、衛星電視公會、電視學會（五家無線台組織）」，已分別與跨國平台Google、Meta代表，在去年12月間完成首次面對面會議。各界認為，Google展現態度比Meta較為正向。

▲▼科技巨擘,數位平台, 臉書,Google,meta。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲學者期盼透過新聞議價法立法，讓Google、meta等平台補償新聞媒體並健全媒體。（圖／取自免費圖庫pixabay）

為推動新聞議價法案立法，國內法律學者、新聞學者，包括政大法律系特聘教授王立達、台大新聞研究所教授林照真、中正大學傳播學系教授羅世宏、台科大學專利研究所副教授陳衍任等人，今透過線上記者會方式，呼籲立法院2月新會期提出新聞議價法案，建立媒體平台協商依據。

林照真首先表示，報業公會與雜誌公會在去年12月協商中，谷歌主動表示，會提出共容雙贏方案，兩公會也樂見Google方案，建議由谷歌先提出再討論，臉書並沒提出說明，而進一步了解，谷歌願意協助媒體的費用，主要是集中在協助媒體數位轉型，和新聞有價無關。

林照真指出，根據她個人觀察，全球媒體都很焦急地等待政府立法，因為從各國經驗顯示，若有法律依據，可獲得合理補償，澳洲就是最明顯例子，同樣是《衛報》，因為澳洲完成立法，Google和澳洲《衛報》完成簽約，但在英國的《衛報》卻未和谷歌簽約，美國也因為立法未完成，尚未與谷歌簽約。

面對新聞議價法即將立法，林照真建議國內媒體應有立法準備，也期待國內媒體主動站出來，包括成立聯盟，尤其是小型或獨立媒體要進行整合，並健全公會組織，並投入一定資源，協調出專責人員來負責推動新聞議價法案，讓法案順利再本會期通過。

王立達則表示，目前包括民進黨籍立委范雲、國民黨籍立委李貴敏等人都會提出新聞議價法相關法案，希望在2月立法院的新會期，把新聞議價法草案進入立法程序，法案重點是要促進平台與媒體談判，在雙方談判同時，起了相互輔助作用，而不是仲裁。

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