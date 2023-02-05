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Google首頁大秀台灣天燈升空　歡慶元宵節

▲Google Doodle塗鴉程式再度出現台灣作品。（圖／翻攝Google）

▲Google Doodle塗鴉程式再度出現台灣作品。（圖／翻攝Google）

記者高兆麟／台北報導

搜尋引擎Google今（5）日放上新的Doodle（塗鴉程式）作品，以台灣天燈冉冉升空的畫面串接Google的「l」，讓人眼睛為之一亮。這也是繼1月29日推出「狐狸賣珍珠奶茶」之後，今年第2支創作地點為台灣的Doodle作品。

Google指出，今天的塗鴉慶祝元宵節，也稱為元宵節或上元節。在中國、日本、韓國、台灣等地都有觀察到。每年農曆正月十五日，這標誌著農曆新年慶祝活動的結束，亞洲各地的人們都會點亮華麗的燈籠並將它們掛在夜空中以祈求好運。

元宵節的慶祝活動始於距今2000多年前的漢代。幾個神話探索了這個節日的起源，最著名的一個講述了玉皇大帝的故事。傳說一位村民不小心獵到了他最喜歡的珍貴仙鶴。皇帝怒火中燒，欲焚村報復。就在他命令他的軍隊開始突襲之前，他富有同情心的女兒警告村民並鼓勵他們製造毀滅的假象。村民們在屋前掛上大紅燈籠，並向天空放出許多燈籠，以示火光。認為村莊已經毀了，皇帝取消了攻擊。

Google官網指出，五顏六色的燈籠，通常是紅色的，象徵著舊的離開和新的到來。人們經常在燈籠上寫下願望，希望在新的一年裡如願以償。有些燈籠甚至包含謎語——解開謎語的孩子可以獲得一份特別的禮物。慶祝活動期間舉行了幾場舞獅和舞龍活動，舞者身著盛裝表演雜技和武術特技。參加節日的人還可以盡情享用一種叫做湯圓的流行美食，湯圓是一種用甜餡包成，蒸或煮湯圓。

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