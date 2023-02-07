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大陸 大陸焦點 特派現場

「不回家會被罵死」短褲妹醉倒！停車場內遭2男性侵　恐怖片瘋傳

▲▼短裙女醉倒！地下停車場慘遭2男性侵發20分鐘片。（圖／翻攝網路）

▲湖南一名女子醉倒後，被兩名男子帶到地下停車場性侵。（圖／翻攝網路）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸湖南省邵陽市某地下停車場傳出酒醉撿屍的可怕消息，兩名男子將一名喝醉的短褲女子開車載到地下室後，直接在骯髒的角落輪流性侵得逞，甚至將多段影片PO網，影片長度至少20分鐘，引起網友撻伐。事後，傳出兩名男子以1200元人民幣（約5323元新台幣）與女方達成和解的傳聞。

據悉，該起事件於今年1月發生，但至少8段片段於2月6日在網路上瘋傳。眼尖網友一眼就認出，案發地點在邵陽市大漢悅中心停車場，因此該停車場也成為關鍵字不斷被搜尋。

▲▼短裙女醉倒！地下停車場慘遭2男性侵發20分鐘片。（圖／翻攝網路）

▲▼男子將多段恐怖影片上傳，引起網友怒火。（圖／翻攝網路）

▲▼短裙女醉倒！地下停車場慘遭2男性侵發20分鐘片。（圖／翻攝網路）

影片顯示，兩名男子先開名車載著喝醉、不舒服的女子到處亂跑，女子起初走走停停、不斷想嘔吐，並跟男子說「我要回家」、「不回家我會被罵死的」等，但最後抵擋不住酒意昏睡，兩名男子立刻將其帶往陽市大漢悅中心停車場，並挑在一個雜亂、骯髒的空間，不顧女子喊著「不要!」輪流性侵得逞。

網友看完立刻留言撻伐兩名男子的行為，「這瓜吃了反胃，心疼女生，低估了人性的扭曲」、「昨天看了還在震驚中」、「這種事太傷人了」、「只能說跟她一起喝酒的朋友太不負責了，都不清醒應該給她安全的送回去」，也有知情網友爆料，後續雙方以1200元人民幣（約5323元新台幣）與女方達成和解。

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