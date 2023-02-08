快訊／建國高架淪大型停車場！1車翻覆「全線封閉」　上班族崩潰

記者陳韻如／台北報導

北市建國高架北向民權東路出口8日上午發生3車事故，其中一輛轎車翻覆四腳朝天橫躺車道，造成全線封閉，而由於目前正值上班尖峰時間，整個建國高架宛如大型停車場，上班族哀鴻遍野。警方獲報已趕抵現場，目前正積極排除當中，而至於詳細事故原因仍待調查釐清。

▲建國高架事故 。（圖／翻攝即時影像監視器）

據悉，現場一輛自小客車翻覆，一名年約20多歲駕駛意識清醒，被送往馬偕醫院救治，而由於北向全線封閉，拖吊車只能從對向車道進行拖吊，目前正在積極排除事故中。