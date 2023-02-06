花千萬蓋停車場慘變「多功能」！黑色神車炫技甩尾　警方看到了

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林草嶺石壁每到農曆春節前後櫻花大綻放，均吸引數十萬遊客賞花打卡。雲林縣政府2022年斥資1330萬開闢停車場，甫完工一年，今卻傳出成為車手練習甩尾技術最佳場地，一輛黑色自小客展技30秒畫面傳出，網友驚呼：車神！竟然甩得不錯；警方提醒，最高可罰2.4萬並吊照半年，並恐觸公共危險罪。

▲一輛黑色自小客車於草嶺停車場中甩尾炫技。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

每逢櫻花季一到雲林草嶺櫻花爆開滿山谷，吸引大量人潮蜂擁而至，沈浸浪漫世外桃源。雲林縣政府為改善往年交通壅塞情況，特地於草嶺地區開闢兩處停車場，於2022年完工啟用、春節前開放，總計花費近1330萬元提供300多位停車空間。

▲甩尾影像被民眾貼上臉書，藉此提醒連日上山塞車的遊客可以善用停車場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

2月4日有民眾於臉書上貼出黑色自小客於公用停車場甩尾炫技畫面，提醒開車進山區的遊客，善用停車場可免於數小時塞車困擾。並指出「縣府用心規劃的停車場，就是要讓您舒適停車，又公廁使用 ！漫步走在櫻花樹下，享受櫻花視覺與心靈的體驗，場地舒適有抓地力又可以甩尾！何必開車在櫻花樹下塞車，壞了賞櫻的好心情，健康健步賞櫻保持愉悅心情，青山坪咖啡農場關心您」。

▲雲林草嶺青山坪除了有世界頂級咖啡，數百公頃農場由櫻花環繞。（圖／記者蔡佩旻攝）

黑色自小客車原地甩尾2圈後瀟灑離場的30秒畫面影片傳到聊天社群，引起網友驚呼「車神！甩的不錯耶」。斗南警分局表示，影片處為公有停車場，該車行為已涉危險駕車，可依道路交通管理處罰條例第43條舉發，處6000元以上24000千元以下罰鍰，吊扣牌照6個月，並當場禁止行駛；另可依刑法公共危險罪移送偵辦，呼籲民眾請勿以身試法。

▲雲林草嶺青山坪除了有世界頂級咖啡，數百公頃農場由櫻花環繞。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲青山坪農場各品種櫻花爆開，一走進去彷如世外桃源。（圖／記者蔡佩旻攝）