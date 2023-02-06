　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花千萬蓋停車場慘變「多功能」！黑色神車炫技甩尾　警方看到了

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林草嶺石壁每到農曆春節前後櫻花大綻放，均吸引數十萬遊客賞花打卡。雲林縣政府2022年斥資1330萬開闢停車場，甫完工一年，今卻傳出成為車手練習甩尾技術最佳場地，一輛黑色自小客展技30秒畫面傳出，網友驚呼：車神！竟然甩得不錯；警方提醒，最高可罰2.4萬並吊照半年，並恐觸公共危險罪。

▲一輛黑色自小客車包場甩尾炫技。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲一輛黑色自小客車於草嶺停車場中甩尾炫技。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

每逢櫻花季一到雲林草嶺櫻花爆開滿山谷，吸引大量人潮蜂擁而至，沈浸浪漫世外桃源。雲林縣政府為改善往年交通壅塞情況，特地於草嶺地區開闢兩處停車場，於2022年完工啟用、春節前開放，總計花費近1330萬元提供300多位停車空間。

▲一輛黑色自小客車包場甩尾炫技。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲甩尾影像被民眾貼上臉書，藉此提醒連日上山塞車的遊客可以善用停車場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

2月4日有民眾於臉書上貼出黑色自小客於公用停車場甩尾炫技畫面，提醒開車進山區的遊客，善用停車場可免於數小時塞車困擾。並指出「縣府用心規劃的停車場，就是要讓您舒適停車，又公廁使用 ！漫步走在櫻花樹下，享受櫻花視覺與心靈的體驗，場地舒適有抓地力又可以甩尾！何必開車在櫻花樹下塞車，壞了賞櫻的好心情，健康健步賞櫻保持愉悅心情，青山坪咖啡農場關心您」。

▲一輛黑色自小客車包場甩尾炫技。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林草嶺青山坪除了有世界頂級咖啡，數百公頃農場由櫻花環繞。（圖／記者蔡佩旻攝）

黑色自小客車原地甩尾2圈後瀟灑離場的30秒畫面影片傳到聊天社群，引起網友驚呼「車神！甩的不錯耶」。斗南警分局表示，影片處為公有停車場，該車行為已涉危險駕車，可依道路交通管理處罰條例第43條舉發，處6000元以上24000千元以下罰鍰，吊扣牌照6個月，並當場禁止行駛；另可依刑法公共危險罪移送偵辦，呼籲民眾請勿以身試法。

▲一輛黑色自小客車包場甩尾炫技。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林草嶺青山坪除了有世界頂級咖啡，數百公頃農場由櫻花環繞。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲一輛黑色自小客車包場甩尾炫技。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲青山坪農場各品種櫻花爆開，一走進去彷如世外桃源。（圖／記者蔡佩旻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►274元電費發票中千萬！ 　幸運得主在台電「這區」用戶

►雲林古坑大草嶺櫻花炸開滿山谷　遊客蜂擁歡喜體驗世外桃源

►急尋黃牌重機騎士！26歲男台61追撞爆血昏迷6天　家人盼求真相

►來不及採收！雲林牛奶蜜棗園開放體驗自採　200元入場隨你吃

►走春好去處！奪美國CQI世界冠軍　雲林古坑咖啡飄香國際

 

ET快訊
新莊妙齡女虐貓！牠4腳「爛到見骨」　截肢終身殘廢
恐怖影片曝！國道開一半遭「壓扁」　上半車身消失
碰上選舉「沒地方願辦台灣燈會」　黃珊珊嘆：僅柯文哲傻瓜願意接
精神差、吃不下！26歲男宮廟收驚　突「抽搐咬舌」死亡
洗刷行人地獄！北市3路段改成「機車彎」　停車格減少
發生率第1名癌症！「直腸癌vs.大腸癌」症狀差在這　醫：復發
快訊／爆首例XBB.1.5！　20多歲男確診
快訊／土耳其強震　台灣宣布捐贈600萬元賑災
星雲生前交代「坐缸」圓寂　開缸若顏面如生將成「肉身佛」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

虐貓女緊纏腳套丟雨棚！牠4腳爛到見骨　慘截肢終身殘廢躺到死

水泥車國道「壓扁轎車」影片曝！左右搖晃翻覆撞5車　1人命危

精神差、吃不下！嘉義26歲男宮廟收驚…突「抽搐咬舌」倒地亡

新北消防大隊長佈達　局長黃德清：強化新北救災戰力

花千萬蓋停車場慘變「多功能」！黑色神車炫技甩尾　警方看到了

「犂炮」糾紛！台南鹽水蜂炮兩派人馬「肢體交流」　警將傳喚到案

和男友合買預售屋！半年給284萬築愛巢　他知道真相崩潰了

埔里弱勢母女倒完垃圾過馬路　遭急切內線重機撞飛！母死女重傷

和摩鐵小開滾床！假懷孕撂人討30萬「墮胎費」　心機女下場曝

警夥同女友查個資賺外快　她帶LV包出庭...雞同鴨講惹笑被害人

駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

撒基努兒子喊他：大王，您回來啦！　全場笑翻..父子熬夜偷打電動超鬧

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

兄妹互拿蔥油餅皮甩臉　含水憋笑→對視秒噴XD

渡邊直美「激瘦20公斤」現身台北！　「台灣食物最好吃」大推這一味

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

逛壽山動物園遭猴子軍洗劫　霸佔推車、搜包還齜牙回瞪

國道遇球棒隊砸車！　風向竟逆轉「被打自找的」

虐貓女緊纏腳套丟雨棚！牠4腳爛到見骨　慘截肢終身殘廢躺到死

水泥車國道「壓扁轎車」影片曝！左右搖晃翻覆撞5車　1人命危

精神差、吃不下！嘉義26歲男宮廟收驚…突「抽搐咬舌」倒地亡

新北消防大隊長佈達　局長黃德清：強化新北救災戰力

花千萬蓋停車場慘變「多功能」！黑色神車炫技甩尾　警方看到了

「犂炮」糾紛！台南鹽水蜂炮兩派人馬「肢體交流」　警將傳喚到案

和男友合買預售屋！半年給284萬築愛巢　他知道真相崩潰了

埔里弱勢母女倒完垃圾過馬路　遭急切內線重機撞飛！母死女重傷

和摩鐵小開滾床！假懷孕撂人討30萬「墮胎費」　心機女下場曝

警夥同女友查個資賺外快　她帶LV包出庭...雞同鴨講惹笑被害人

華航小小機師體驗營！邀原聲童聲合唱團進「模擬機艙」觀摩

蔡英文慰問土耳其強震　台灣願提供即時救援、賑災協助

美中「間諜氣球」之爭　外交部：挑釁行徑危險不當

「成年人有權利當廢物」　陸奇葩專家挨轟「為何你不躺平？」

鄒承恩控制欲超強！老婆「為家庭」錯失醫美高階主管職

指揮中心曝全台數據！5縣市75歲↑長者逾2成「至今沒打過新冠疫苗」

「造來造趣」　台東社區營造點徵選補助計畫開跑

金多美、全少妮同框超高級！滿分演繹FENDI與JIL SANDER極簡清冷感

虐貓女緊纏腳套丟雨棚！牠4腳爛到見骨　慘截肢終身殘廢躺到死

新竹市清潔隊春節紅包7年收32萬　全數轉贈社福機構

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

社會熱門新聞

國道遇球棒隊砸車！風向竟逆轉：自找的

即／鹽水蜂炮累計33人受傷！13歲男左眼遭炸傷

八斗子攤商賣7000元臭蟹！市府斷水電重懲

人夫太像初戀男友　她露營煞到下場GG

即／台64觀音山隧道事故！車道封閉中

即／國2「6車追撞」！自小客車頂扁了　1男命危

快訊／國1「2大車、1小車追撞」回堵7公里

即／空軍氣象聯隊氣象官營區內輕生！送醫搶救不治

永遠趕出八斗子！賣臭酸帝王蟹　業者道歉這樣說

上櫃公司涉假帳！　廠商：已向檢調自首

陸軍性愛片找到明確散布者　他無懼官司又流出新片段

恐怖畫面曝　賓士男左轉下秒「活吞」女騎士

馬陵野溪扭傷腳搜救人員背負送醫

已婚醫偷吃女護理師　她還自誇「下面很緊」　

更多熱門

相關新聞

全台最大「櫻花祭」爆炸綻放！

全台最大「櫻花祭」爆炸綻放！

準備出發賞櫻了！全台最大「櫻花祭」今（6）日夢幻登場，園區內有6大品種、超過5千棵櫻花樹，目前有部分櫻花品種已滿開，整個園區佈滿粉色花海，十分浪漫，且晚間還有「夜間賞櫻」，讓旅客從到到晚都能賞櫻花不同的風情。

明明來賞櫻　遊客搶拍圍牆上萌柴

明明來賞櫻　遊客搶拍圍牆上萌柴

馬鳴山五年千歲遶境　賴清德：台灣一定會贏

馬鳴山五年千歲遶境　賴清德：台灣一定會贏

國民黨雲林縣黨部新春團拜　朱立倫籲團結

國民黨雲林縣黨部新春團拜　朱立倫籲團結

福壽山農場千櫻園2／14浪漫開園

福壽山農場千櫻園2／14浪漫開園

關鍵字：

雲林草嶺櫻花停車場甩尾公共危險賞櫻

讀者迴響

熱門新聞

星雲「真身封龕」畫面曝　今起7天弟子24小時守靈

全捐了！星雲法師「遺產金額曝光」：這些都不是我的

74歲翁中樂透拋妻「激戰18歲嫩妹」窒息亡

房客秒殺5000元「直接簽2年約」！房東1句神回

台灣高鐵驚見這一幕　妹子：以為在日本

土耳其強震恐破千人喪命　官員證實17死

本想活到80歲就好　星雲85歲預立遺囑

聖主史丹利實況突現「口ｘ臉」

只休一天炸怨聲　全場哀號：18號又一次！

黃曉明、Angelababy瘋傳世紀大復婚！無名指鑽戒掀關注

辣妹「嫌精液超難吃」驚問：能美容？醫揭成分解答了

國道遇球棒隊砸車！風向竟逆轉：自找的

大飛喝醉摔下樓梯「半邊臉全碎」

師父開196萬暴力鴨　本尊回應了

立春後5大生肖好運連連　肖虎者事業好運貴人相助

更多

最夯影音

更多
駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車

駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車
77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

撒基努兒子喊他：大王，您回來啦！　全場笑翻..父子熬夜偷打電動超鬧

撒基努兒子喊他：大王，您回來啦！　全場笑翻..父子熬夜偷打電動超鬧

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面