淫魔富少做花燈連得獎！最快4年後可申請假釋　啟蒙老師說話了

▲李宗瑞(中)因犯下多起夜店「撿屍」性侵與偷拍案，被稱為「淫魔富少」，正在服刑。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

犯下夜店把妹性侵、偷拍案的「淫魔富少」李宗瑞，被依強制性交等罪判刑29年10月定讞，從2014年10月在台北監獄服刑至今，原已淡出大眾視野，但他在獄中製作的元宵花燈去年(2022年)獲得台北燈會「燈王」，今年作品又獲得台灣燈會佳作，再被喚起注意，不少人對他的才華按讚，他的老師抱屈今年作品「可惜燈光不夠炫」未獲評審青睞。據悉，李宗瑞服刑表現正常，距離申請假釋門檻還有很多年，4年內的龍蛇馬羊花燈應還可看到他的作品。

今天(6日)正好是李宗瑞的38歲生日，他的父親是證券界大老、家境優渥，李宗瑞從2009年起流連北市夜店獵豔，先後「撿屍」30多名酒醉正妹或小模，帶回北市信義區豪宅性侵與偷拍，2012年7月被一對同時受害的姊妹花揭發，李男一度逃亡南部，隔月(8月)投案被聲押獲准，從此失去自由。

李宗瑞犯行最震驚社會之處，在於他偷拍的不雅片容量多達27.5GB的數十個影片檔，在他到案後不久全台瘋傳，由於一刀未剪、高清畫質鉅細靡遺，成為他性侵被害人的證據，全案審理分批確定，最後依他對20位受害人所犯強制性交、妨害祕密等18罪，合併判刑29年10月，最高法院2019年2月22日駁回上訴而定讞。

▲服刑中的「淫魔富少」李宗瑞，和獄友合作今年(2023年)兔年花燈，獲得台灣燈會佳作。（圖／翻攝自PTT）

李宗瑞於2014年10月，從在押被告身分轉為囚犯，在台北監獄服刑至今，隨著後續求償訴訟一一落幕，李宗瑞淡出大眾視野。不過去年台北燈會舉行期間，有人發現勇奪「社會大眾組」特優「燈王」的作品「祥虎獻瑞慶元宵」，作者名單赫見李宗瑞，使他的名字又浮出水面。

北監表示，前年(2021年)6月首度在獄中開辦藝術班，給受刑人學習書法、繪畫等技藝，並委託中華花燈藝術學會派老師定期上課，所需材料都由獄方提供，李宗瑞從一開班就報名上課，去年和4位「同學」合作作品第一次參賽就拿獎，今年北監統籌全國矯正機關參加台灣燈會花燈比賽事宜，全監推出26組作品，包含李宗瑞5人小組費了半年才完成的「兔躍福門喜臨春」。

▲服刑中的「淫魔富少」李宗瑞，和獄友合作今年(2023年)兔年花燈，獲得台灣燈會佳作。（圖／翻攝自PTT）

據悉，李宗瑞去年得獎後非常感動，覺得努力跟辛苦都值得，也學會團隊合作以及與人溝通技巧，今年作品完成後，他和同伴覺得比去年更精緻，期待更好的成績，但僅拿到佳作，北監其他組別作品拿到優等、甲等等成績。不過有人在國父紀念館燈會展場看到李宗瑞的花燈PO文分享，網友讚嘆李宗瑞的才華，稱他「被女人耽誤的花燈高手」。

花燈學會理事陳祖榮是北監藝術班的製作花燈師資，他沒掛名李宗瑞和同伴今年作品的指導老師，但平時上課就向李宗瑞等人講解訣竅，從敲定圖樣、製作骨架雛形到裱布、上色，陳祖榮說，幾乎各組學員一整年費盡心血，只為了拚出1座花燈。

陳祖榮表示，從不多問學員犯什麼案子，但他最初看到李宗瑞的名牌就知對方是誰，李宗瑞毫無驕氣，對製作花燈很有興趣，他覺得李宗瑞蠻有天分、很投入，會跟同伴充分溝通做修改，他認為李宗瑞這組今年作品，無論翱翔藍鵲或5隻兔子造型都逼真，應有機會拿到特優，最後卻因「燈光不夠炫」而吃虧，因為台灣燈會今年主題是「光源台北」。

▲去年(2022年)台北燈會花燈作品，台北監獄參加社會大眾組「祥虎獻瑞慶元宵」獲得特優作品，李宗瑞名列作者之一。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳祖榮說，在將近100件作品裡拿到佳作已經很不錯，名次揭曉後他還沒遇到李宗瑞，會利用上課機會鼓勵所有成員再接再厲、全力以赴，畢竟全國監所作品一起比賽，才知高手眾多，更重要的是，服刑的時間很多，學習藝術讓心靈有寄託、免得胡思亂想，興趣久了說不定能變成專長，一起推廣這項傳統技藝。

據悉，李宗瑞服刑期間表現良好，情緒穩定，理論上服刑過半、也就是約15年就有機會申請假釋，但還須符合處遇成績達二級、通過性侵犯輔導治療評估無再犯之虞等條件。

李宗瑞目前處遇是三級、輔導治療持續進行，若這2項條件順利完成，加計他被羈押約2年的天數，可能2027年就累計符合刑期過半要求，但屆時也只是有資格「抽號碼牌」申請假釋，未必能立刻獲准，所以4年內的龍、蛇、馬、羊燈會，應還可看到李宗瑞的花燈作品。