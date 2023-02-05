16歲性侵人妻！她遭綁門上「鐮刀砍頭」陳屍工地　竟為一支手機

▲ 一名婦女陳屍工地，竟是遭16歲少年性侵後殺害。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度中央邦發生一起恐怖事件，一名58歲婦女遭人性侵後殺害，身上多處被鐮刀砍傷，死狀相當悽慘，調查發現兇嫌竟是一名年僅16歲的少年，因過去曾偷竊死者家屬手機被揭穿，事隔2年復仇奪命。

根據《新德里電視台》，本案發生於中央邦雷瓦市（Rewa）村莊Kailashpuri，一名16歲少年涉嫌於1月30日晚間性侵後殺害一名58歲婦女。官員透露，少年2年前曾被死者家屬指控偷竊手機，疑似想藉此復仇。

案發當天，少年趁死者丈夫和兒子離家後潛入，制伏當時在床上睡覺的死者，在她試圖尖叫時往她口中塞布和塑膠袋，用繩子把塑膠袋綁在她臉上，將她拖到她所居住的大樓一處工地，接著把她整個人綁在一扇門上接連毆打，以鐮刀攻擊其頭部等身體部位，還以棍子傷害她的私處，待她一動也不動之後性侵得逞。

當地副警長Vivek Lal說明，本月1日接獲民眾報案，稱一名58歲婦女陳屍建築工地，警方及法醫趕抵現場，發現她遭人慘忍殺害，根據線報展開調查後鎖定住在死者家附近的少年，死者家屬也懷疑他就是兇手。

原來少年2年前有次到死者家中做客看電視，事後死者家屬指控他偷走手機，導致少年和這家人不和，更被村民排擠，研判是因此心生不滿，挾怨報復。