嘉義情殺雙亡！20歲女被亂刀狂捅搶救畫面曝　男友凶刀藏車上　

記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義市東區一處停車場昨(6)日深夜10時30分發生情殺案，27歲汪男與20歲李女發生激烈爭吵，警方到場時發現李女胸、背中刀倒地，送醫搶救1小時多後不治，汪男則是在隔日凌晨12時許，於桃園八德租屋處19樓墜樓身亡，命案的現場畫面也曝光。

▲嘉義市東區一處停車場發生情殺案。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）



警方說明，昨日晚間有民眾報案指出，附近停車場有男女的吵架聲，員警到場後發現女子滿臉鮮血倒臥在草地上，已失去呼吸心跳，送往嘉基醫院急救1個多小時後，仍於晚間11時36分宣告死亡。

▲李女經送醫搶救1個多小時後，仍傷重身亡。



重回事發現場，女子倒地之處仍可見昨日遺留的血跡，附近住戶路過時表示，昨晚確實有聽到救護車的聲音，沒想到該處竟是發生情殺命案，令他們十分驚訝。

嘉義市警局第二分局副分局長黃國欽指出，汪男與李女在網路上認識，初步發現李女頭部有擦挫傷，胸、背與其他部位則有多處刀傷，並在汪男車上查扣水果刀1把，是否為犯案工具還在調查中。

此外，汪男犯案後開車返回桃園八德租屋處，並在女友死後1小時，於今日凌晨12時52分，從19樓頂樓處墜樓身亡，犯案動機還有待進一步調查釐清。

▼疑似為汪男犯案用水果刀。



● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995