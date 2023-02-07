他爆料「7-11將停賣關東煮」　業者回應：會持續提供多樣熱食

▲關東煮。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

凜冽寒風襲來，躲進7-11來一碗熱呼呼的關東煮可說是一大享受。不過，近日就有網友發文指出，關東煮要停賣了！消息一出，就讓大票網友驚訝不已。稍早經詢問，7-11則回應「關東煮持續販售經營」，至於販售門市將於近期更新。

近日有網友在臉書上透露，7-11將停賣關東煮、改賣滷味。緊接著，他也在留言處補充，消息來源是朋友所在的門市，對方告訴他關東煮將不再訂貨，所以賣完就沒了，不過各門市停賣的時間可能不太一樣。

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消息一出，就讓大票網友直呼，「我家對面的7-11已經不賣關東煮很久了，難過啊」、「不～我愛的蘿蔔」、「難怪我家附近的都沒在賣了」、「X我的月底救星」。就連高雄市員黃捷也直呼「無法接受！」不過也有網友回應，「我覺得滷味的調味其實蠻不錯的」、「其實挺好的耶，畢竟關東煮屬於日式料理，還是滷味感覺比較台」。

▲黃捷直喊「無法接受」。（圖／翻攝自Facebook）

經《ETtoday新聞雲》詢問，7-11澄清關東煮目前沒有要停賣，「關東煮持續販售經營，並提供多樣自助區熱食如滷味與麻辣燙，7-ELEVEN持續提供多樣熱食商品滿足消費者需求」。7-11也表示，前陣子已有部分門市開賣滷味，且有將販售門市公告於粉專上，近期也會更新販售門市。

事實上，7-11去年11月9日推出「星級饗宴－滷味」，找來新加坡米其林一星小販「了凡油雞‧燒臘．飯．麵」聯名，食材包含炸豆包、蘭花干、天婦羅、蘿蔔、貢丸等。