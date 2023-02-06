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今天衝了！　超商「單品拿鐵買1送1」爽喝4天

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家指定咖啡買1送1連喝3天。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今天衝了！全家咖啡優惠再加碼，即日起至限時4天於全門市祭出「中杯單品拿鐵買1送1」活動，提醒不可寄杯，趕快揪同事一起喝。另，7-11門市至2月7日前也有「CITY系列大杯以上任選第2杯半價喝」優惠，通通不能放過。

全家驚喜祭出連4天「指定咖啡買1送1」優惠，即日起至2月9日於全台門市購買Let’s Café中杯單品拿鐵，直接免費再喝1杯，小確幸肯定要搶，提醒咖啡不開放寄杯。

▲▼7-ELEVEN開工優惠。7-11咖啡，超商咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲7-11於全門市祭出CITY系列大杯以上任選第2杯半價喝優惠。

另，7-11至2月7日也於全門市祭出「CITY系列大杯以上任選第2杯半價喝（以五捨六入，價低者折）」優惠活動，優惠品項包括CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL、CITY TEA現萃茶、不可思議咖啡（CITY CAFE中杯飲品、Espresso、精品濾掛咖啡除外）。

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