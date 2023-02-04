7-11、全家爽喝買1送1！　4大超商「補班咖啡優惠」快收下

▲4大超商補班日咖啡優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）
記者蕭筠、周姈姈／台北報導
周六補班日別憂鬱！《ETtoday新聞雲》整理4大超商「補班限定咖啡」優惠，包括7-11、全家通通可以爽喝美式或拿鐵買1送1，趕緊揪同事一起來提振精神。
▲7-11祭出1日限定精品拿鐵買1送1。
●7-11
7-11今（4）於全門市祭出「CITY PRIMA精品拿鐵買1送1」優惠，不限冷熱。
●全家
全家即日起至2月5日於全門市祭出「大杯Let’s Café特濃美式買1送1」，且冷熱不限，加碼還有「SAKImoto嵜本玉米濃湯買1送1」好康，只要使用全盈+pay支付就可享有優惠。
●萊爾富
萊爾富門市與Hi-Life VIP APP整買零取推出「Hi Café大杯特濃美式買15送15」及「Hi Café特濃拿鐵買15送10」，等於大杯特濃美式只要28元、大杯特濃拿鐵39元。
●OK mart
OK mart今（4）日於全門市推「大杯莊園級美式／拿鐵買2送1」，限同品項、不限冷熱。
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