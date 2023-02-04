7-11、全家爽喝買1送1！　4大超商「補班咖啡優惠」快收下

為了讓消費者及民眾方便，許多餐廳及超商都會開放廁所供大家使用，不料卻有人糟蹋這份美意。有一名網友近日分享一張照片，原來是他在超商的廁所發現，店員貼了一張「警告紙條」，字裡行間充滿了濃濃怨氣，讓照片一出立刻引發話題。