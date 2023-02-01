開放寄杯、互換冷熱！　超商「特濃美式、拿鐵買3送3」只有今天

▲全家限時1天指定咖啡買3送3。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

咖啡控快搶小確幸！全家今（1）日祭出限時1天「大杯特濃美式／拿鐵買3送3」優惠，且開放寄杯、冷熱互換，提醒須透過APP隨買跨店取購買及使用指定電子支付才可享優惠。

全家今（1）日上午10時起於APP隨買跨店取祭出限時1天「大杯特濃美式／拿鐵同品項買3送3」優惠，優惠品項各限量20萬組，並開放寄杯、冷熱互換，兌換期限至5月31日，把握機會囤一波。

▲7-11門市、APP也有一系列咖啡優惠。

另，7-11至2月7日也於全門市祭出「CITY系列大杯以上任選第2杯半價（以五捨六入、價低者折）」，優惠品項包括CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL、CITY TEA現萃茶、不可思議咖啡（CITY CAFE中杯飲品、Espresso、精品濾掛咖啡除外）。

OPEN POINT APP行動隨時至2月6日前也有「CITY CAFE濃萃美式咖啡每日限量買8送8」、「CITY CAFE濃萃拿鐵每日限量買5送2」、「CITY CAFE風味系列指定冰飲任選4杯168元（品項含皇家伯爵紅茶拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵／焙烤榛果風味拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／脆酷摩卡咖啡）」、「CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡任選3杯168元」及「CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡／完熟蘋果咖啡任選3杯168元」。

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