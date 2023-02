土耳其球隊門將也失聯！恐有「整支球隊」被埋　大批運動員下落不明

▲土耳其地震目前造成超過4300人死亡。(圖/達志影像/美聯社)

記者張方瑀/綜合報導

土耳其南部與敘利亞邊境6日發生規模7.8強震,後續又發生多起餘震,造成數千棟建築倒塌,有大批國家級運動員被埋失聯,包含曾效力英超的足球明星阿特蘇(Christian Atsu)、乙級聯賽球隊「耶尼馬拉耶體育」門將圖爾卡斯蘭,更傳出一支丙級聯賽足球隊全員被埋在倒塌的飯店中。

乙級聯賽球隊「耶尼馬拉耶體育」(Yeni Malatyaspor)助理教練證實,該隊28歲門將圖爾卡斯蘭(Ahmed Turkaslan)地震過後仍舊失聯,目前正在搜尋其下落,所幸他的妻子稍早已經獲救。先前有外媒消息傳出阿特蘇獲救送醫,但隊友否認這項消息。

阿特蘇所效力的哈塔伊體育(Hatayspor)總教練德米雷(Volkan Demirel)透過社群媒體對外發出求救短片,其妻子澤依內普(Zeynep Sever Demirel)也在影片中聲淚俱下表示,哈塔伊省(Hatay)的情況非常糟,她的一些朋友還困在廢墟之下,許多足球員也受到影響。

Two hospitals have collapsed in Hatay province. Local football teams seem to be hit hard.



Wife of Hatayspor manager and former Miss Belgium Zeynep Sever Demirel says “Hatay is in a very bad way”. Some of her friends are still trapped. #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/NCphdn89Y1