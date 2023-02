上次強震已是200年前！土耳其死傷慘重3原因　民眾「睡夢中遇難」

▲土耳其與敘利亞接壤地區發生規模7.8大地震,外媒報導指出,由於地震發生在凌晨,許多民眾在睡夢中受難。(圖/路透)

土耳其東南部靠近敘利亞省份6日凌晨發生規模7.8強震,以及另一次規模7.5的主震,現已奪走超過4300條人命。英國BBC訪問專家指出,造成如此慘重損失的原因除了地震威力,建築物的耐震程度也是一大因素,加上地震發生在凌晨,許多民眾在睡夢中喪生。報導稱,同地區上次發生同等級地震已是200年前。

根據BBC報導,倫敦大學學院(University College London,UCL)的風險與減災研究所所長沃克(Joanna Faure Walker)教授指出,過去10年來只有2次大地震與此番土耳其強震一樣導致如此嚴重的大規模死傷,再往前推10年則只有4次。加上受災地區過去200年多來沒有發生過類似的大地震或任何警訊,面對地震災難的準備程度低於其他地震頻繁區。

▲土耳其與敘利亞間的斷層帶6日發生強震,而上次阿拉伯板塊與安那托利亞板塊碰撞導致規模7以上的大地震已是距今201年以前。(圖/路透)

報導指出,造成嚴重破壞的遠不只有地震的威力,由於災難發生在凌晨時分,當時多數民眾幾乎都在家裡睡覺,才導致如此重大傷亡,另外,建築物的堅固程度也是其中一項因素。英國普茲茅斯大學(University of Portsmouth)研究火山學與風險溝通的博士索拉納(Carmen Solana)遺憾表示,「在土耳其南部,特別是敘利亞,抗震的基礎設施並不完善」。

索拉納說,現如今只能依賴災難應對措施來拯救人民生命,「災後24小時搜尋倖存者行動至關重要,而過了48小時之後,倖存者人數將會大幅幅減少。」

報導解釋,此次天災是由於阿拉伯板塊往北移動,與位於土耳其的安那托利亞板塊(Anatolian Plate)相撞與摩擦,導致了破壞性極強的地震。過去,這兩個板塊曾在1822年8月13日引發過一次規模7.4的大地震,儘管規模低於6日記錄到的7.8強震,卻對當時19世紀城鎮造成極大破壞,光在敘利亞北部城市阿勒坡(Aleppo)就有7000人死亡,破壞性餘震還持續將近一年。

