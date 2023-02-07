上次強震已是200年前！土耳其死傷慘重3原因　民眾「睡夢中遇難」

▲土耳其與敘利亞接壤地區發生規模7.8大地震，外媒報導指出，由於地震發生在凌晨，許多民眾在睡夢中受難。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

土耳其東南部靠近敘利亞省份6日凌晨發生規模7.8強震，以及另一次規模7.5的主震，現已奪走超過4300條人命。英國BBC訪問專家指出，造成如此慘重損失的原因除了地震威力，建築物的耐震程度也是一大因素，加上地震發生在凌晨，許多民眾在睡夢中喪生。報導稱，同地區上次發生同等級地震已是200年前。

根據BBC報導，倫敦大學學院（University College London，UCL）的風險與減災研究所所長沃克（Joanna Faure Walker）教授指出，過去10年來只有2次大地震與此番土耳其強震一樣導致如此嚴重的大規模死傷，再往前推10年則只有4次。加上受災地區過去200年多來沒有發生過類似的大地震或任何警訊，面對地震災難的準備程度低於其他地震頻繁區。

▲土耳其與敘利亞間的斷層帶6日發生強震，而上次阿拉伯板塊與安那托利亞板塊碰撞導致規模7以上的大地震已是距今201年以前。（圖／路透）

報導指出，造成嚴重破壞的遠不只有地震的威力，由於災難發生在凌晨時分，當時多數民眾幾乎都在家裡睡覺，才導致如此重大傷亡，另外，建築物的堅固程度也是其中一項因素。英國普茲茅斯大學（University of Portsmouth）研究火山學與風險溝通的博士索拉納（Carmen Solana）遺憾表示，「在土耳其南部，特別是敘利亞，抗震的基礎設施並不完善」。

索拉納說，現如今只能依賴災難應對措施來拯救人民生命，「災後24小時搜尋倖存者行動至關重要，而過了48小時之後，倖存者人數將會大幅幅減少。」

報導解釋，此次天災是由於阿拉伯板塊往北移動，與位於土耳其的安那托利亞板塊（Anatolian Plate）相撞與摩擦，導致了破壞性極強的地震。過去，這兩個板塊曾在1822年8月13日引發過一次規模7.4的大地震，儘管規模低於6日記錄到的7.8強震，卻對當時19世紀城鎮造成極大破壞，光在敘利亞北部城市阿勒坡（Aleppo）就有7000人死亡，破壞性餘震還持續將近一年。