瓦礫堆「搏命產子」後斷氣！敘利亞媽強震受困　男嬰獲救奇蹟瞬間

▲敘利亞媽媽在廢墟中產子,男嬰成功獲救。(圖/翻攝推特)



記者吳美依/綜合報導

土耳其南部6日發生規模7.8強震,鄰近的敘利亞也傷亡慘重,但敘國北部城市阿勒坡(Aleppo)則出現奇蹟,一名懷孕婦女在強震後深埋瓦礫堆,卻仍用盡力氣產下男嬰,隨後不幸去世,儘管她未能存活,但寶寶很快獲救,從廢墟之中被抱出,送往接受醫療照護。

當地記者塔拉赫(Talha Ch)拍到,一名救難隊成員抱著嬰兒,小跑步把孩子送往安全地帶,後方還追出另一名成員,拿著厚毯子想為寶寶取暖,「願上帝賜予敘利亞及土耳其的人民耐心,並且憐憫地震中的受害者」。

The moment a child was born His mother was under the rubble of the earthquake in Aleppo, Syria, and she died after he was born , The earthquake.

May God give patience to the people of #Syria and #Turkey and have mercy on the victims of the #earthquake#الهزه_الارضيه #زلزال pic.twitter.com/eBFr6IoWaW