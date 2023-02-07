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瓦礫堆「搏命產子」後斷氣！敘利亞媽強震受困　男嬰獲救奇蹟瞬間

▲▼敘利亞媽媽在廢墟中產子。（圖／翻攝推特）

▲敘利亞媽媽在廢墟中產子，男嬰成功獲救。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

土耳其南部6日發生規模7.8強震，鄰近的敘利亞也傷亡慘重，但敘國北部城市阿勒坡（Aleppo）則出現奇蹟，一名懷孕婦女在強震後深埋瓦礫堆，卻仍用盡力氣產下男嬰，隨後不幸去世，儘管她未能存活，但寶寶很快獲救，從廢墟之中被抱出，送往接受醫療照護。

當地記者塔拉赫（Talha Ch）拍到，一名救難隊成員抱著嬰兒，小跑步把孩子送往安全地帶，後方還追出另一名成員，拿著厚毯子想為寶寶取暖，「願上帝賜予敘利亞及土耳其的人民耐心，並且憐憫地震中的受害者」。

敘利亞是位於西亞、地中海東岸的阿拉伯國家，為世上古文明發源地之一。2011年發生阿拉伯之春運動，該國也出現反政府示威，後來卻演變為內戰並且延燒至今，已經導致20多萬人死亡，800萬人在國內流離失所，逾500萬人逃至國外成為難民，如今竟又遭逢世紀強震的打擊。

土耳其強震導致該國2379死、1萬4483傷，鄰國敘利亞1444死、3531傷，兩國合計共3823死、1萬8014傷。

儘管土耳其位處安那托利亞板塊、阿拉伯板塊及非洲板塊交界處，原本就是地震活躍帶，但這次地震規模太大，加上震央所在地已超過200年沒有發生大規模地震，欠缺災害防範應變準備，且凌晨時分大部分民眾都在睡覺，被認為是造成重大傷亡的原因之一。

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