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每5分鐘就餘震！7.8強震逾4300死　醫見證恐怖景象：大量兒童死去

▲▼土耳其敘利亞強震，搜救人員從瓦礫中搶救大量受傷民眾。（圖／路透社）

▲搜救人員從瓦礫下救出兒童。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

土耳其與敘利亞6日凌晨發生規模7.8強震，目前兩國死亡人數已增加4,300人以上，目前救援行動仍在進行中，敘利亞醫生薩洛姆(Osama Sallom)描述他所經歷的恐怖景象，由於大量傷者湧進醫院中，目前當地醫療資源十分匱乏，醫護與搜救人員都在與時間賽跑。

土耳其南部與敘利亞北部6日連續發生2起強震，分別為規模7.8與7.5強震，瞬間將多個建築物夷為平地，目前土耳其傳出至少2,921人死亡、敘利亞則有1,444人死亡。隨著救援行動仍在進行，聯合國預估死亡人數還會繼續增加，有可能會上升至2萬多人。

敘利亞醫生薩洛姆向當地媒體表示，他所任職的醫院目前已收治超過400多名傷者，且有50多人死亡，「大多數傷者都是被困在瓦礫下，許多是因為寒冷與失血而身亡的兒童，我們目前仍在廢墟中尋找生還者，可是天氣非常寒冷，也增加搜救困難」。

▲▼土耳其敘利亞強震，搜救人員從瓦礫中搶救大量受傷民眾。（圖／路透社）

▲搜救行動仍在進行中。（圖／路透社）

薩洛姆表示，當強震發生時傳出陣陣轟隆聲，一度讓他以為是居住地遭到轟炸，「我當時以為我死定了，我往外探頭以為會看到戰鬥機正在轟炸建築物」，後來每5分鐘就發生一次強烈餘震，讓他與家人都非常害怕。

薩洛姆表示，目前由於病床不夠，大量傷者都只能躺在地上，也極度缺乏醫療資源，「我很難過，感覺這起事件對敘利亞人民造成更大的傷害，因為我們是一個長期飽受戰亂的國家，如今感覺好像又發生戰爭，大量藥物與醫療用品將在數小時內消耗完，我們正在失去拯救兒童的希望」。

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