按摩小姐姐「波濤胸湧」直擊！　高難度「上頂」專業服務

圖、文／鏡週刊

近日有一間按摩理容院，引發全球多國網友關注，因為這家理容院很強大，每個服務的女孩都是「波濤胸湧」，甚至還有人身懷絕技，提供「頂上去」的按摩服務。

▲按摩院女員工好身材引起關注。（圖／鏡週刊提供，下同）

據悉這間按摩理髮院「EMOI」開在越南，但似乎故意搭上韓流風潮，請來會講韓文的女員工拍攝宣傳廣告，並形容店面風格是「韓風理髮店」。不過有不少網友的醉翁之意不在韓風，而是在女店員身上。

這些女店員個個都擁有魔鬼身材，甚至乳浪一波波，不僅如此，每位女店員還身懷絕技。有的女店員指壓功力很強，讓男顧客感受不到疼痛感，而是指壓帶來的舒服。另外還有女店員的體力驚人，雖然身形瘦小，卻能舉起男性，完成高難度按摩動作。

不少網友看到影片後紛紛直呼：「想去越南了。」、「我再來要去越南，想去造訪這家店。」、「這些女孩看起來好甜，想找她們服務。」、「這些女孩很有料，漂亮又能幹。」

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