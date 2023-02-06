快訊／抓到了！「三峽球棒隊」攔貨車砸玻璃　犯案原因曝光

記者陳雕文／新北報導

新北市一名貨車司機3日在國3三鶯出口下匝道往三峽方向行駛時，突遭一部白色賓士車硬切，雙方互不相讓，白車後來火大攔下貨車，並撂3名友人開車前來助陣，分持球棒猛砸貨車擋風玻璃，司機嚇得趕緊報警，警方循線於6日在高鐵板橋站逮到主嫌，並持續追緝共犯，全案依道交法最高開罰2萬8200元，並依強制、毀損及恐嚇等罪送辦。

▲▼3煞分持球棒砸毀貨車擋風玻璃，旁邊騎士看傻眼 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，3日下午3時許，29歲林姓男子駕駛小貨車要到三峽送貨，行駛在國道3號準備下三鶯交流道匝道往三峽方向行駛，此時，一部白色賓士車突從白色槽化線硬切到他前方，差點釀成追撞，雙方在匝道互不相讓。



就在下交流道後，白色賓士車強行將他攔下，此時疑白色賓士車主撂人開車前來助陣，從貨車行車記錄器顯示，一部銀色小客車跑出3人，分持球棒衝到車前，朝貨車擋風玻璃猛砸，林姓司機嚇的趕緊報警，3煞逞兇17秒後，隨即開車離開。



▲貨車擋風玻璃被砸毀 。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方根據貨車上監視器，鎖定2部涉案車輛，5日下午專案小組發現22歲的張姓主嫌搭高鐵北上，隨即出動在板橋高鐵站將人拘提到案，另外也在嘉義拘提王姓共犯，其餘涉案對象仍持續追查中。



經了解，犯案的這群人是在3日從南部嘉義北上到三峽遊玩，行經國道三號三峽路段時，因為友人白色賓士車與自小貨車發生行車糾紛，因此他們才會用球棒砸車，單純偶發事件沒想到引起軒然大波，他們也不認識被害人，而網友質疑他們二車交換物品，其實是在傳遞口罩。

▲主嫌在高鐵板橋站被捕。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方表示，除了依違反道交條例43條危險駕車，可處新台幣2萬4000元罰鍰及吊扣駕照6個月，56條違規停車可罰1200元、58條未保持車距可罰1200元、60條不遵守標誌標線可罰1800元外，還將依強制、毀損及恐嚇等罪送辦。