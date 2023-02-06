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新北鴨母港溝擺脫黑龍江惡名　白鷺鷥成群現蹤重拾河畔回憶

▲新北鴨母港溝擺脫黑龍江惡名 白鷺鷥成群現蹤重拾河畔回憶。（圖／新北市水利局提供）

▲新北鴨母港溝擺脫黑龍江惡名，白鷺鷥成群現蹤重拾河畔回憶。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府水利局整治鴨母港溝有成，不僅水質獲得改善，讓過去有四大黑龍江之稱的鴨母港溝成功變身，排水路中有淺水域及植被等不同樣態的生物棲息空間，營造了多樣性的水域環境，現在喜見白鷺鷥成群在水中跳動與覓食，重現過往蘆洲水岸風光。

水利局長宋德仁表示，為改善鴨母港溝水質問題，完成兩岸版樁護岸、渠底固化，增設抽水機組改善水流速，上游萬福廣場設置水質淨化設施，每日提供3000噸乾淨水源營造出近似天然溪流的景觀瀑布及污水處理設施，透過跨局合作稽查廢水偷排，施作污水截流等，讓整體水環境更加美好。

▲新北鴨母港溝擺脫黑龍江惡名 白鷺鷥成群現蹤重拾河畔回憶。（圖／新北市水利局提供）

▲鴨母港溝整治之後綠意盎然。

宋德仁說，蘆洲原為淡水河畔的一片沙洲，河岸蘆草叢生，魚蝦悠游其間，每吸引鷺鷥群集覓食，所以又得名「鷺洲」，隨著都市化發展，生活雜污水、工業廢水排入，成為新北著名四大黑龍江之一。整治工程以融入自然、貼近生態的作法，以永續思維解決城市問題，透過實際行動，達成市府SDGs的核心目標，並提升周邊生活品質。

常來鴨母港溝步道運動的民眾林先生表示，這邊的生態真的越來越好了！常常可以看到白鷺鷥在吃小魚，感謝市府的用心及努力，讓路過或在地休閒散步的居民，都能沉浸在多樣變化綠意盎然的河廊風景當中。

▲新北鴨母港溝擺脫黑龍江惡名 白鷺鷥成群現蹤重拾河畔回憶。（圖／新北市水利局提供）

▲鴨母港溝整治有成，生態景觀豐富。

新北市政府近年來河川流域治理有成，鴨母港溝除優先保障周邊地區防洪安全外，並透過改善流況、增設抽水機、增加清水來源及環境綠美化，源頭管理等等改善，塑造生態環境成功讓鳥類現蹤，華麗變身，大幅提升整體生活品質並建立優質水域環境。

▲新北鴨母港溝擺脫黑龍江惡名 白鷺鷥成群現蹤重拾河畔回憶。（圖／新北市水利局提供）

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