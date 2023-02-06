視察行車安全教育訓練　侯友宜：確保乘客行人安全

▲新北市公車業者嚴格落實行車安全教育，市長侯友宜與司機進行「指差確認」演練。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（6日）前往臺北客運四海站及復康巴士板橋停車場，視察電動公車與復康巴士行車安全訓練並致贈慰勞金。侯友宜表示，隨著疫情舒緩，新北市公車平均每日運量約為76萬人次，已恢復至疫情前9成左右，感謝公車與復康巴士從業人員於疫情及春節期間堅守崗位，期盼持續透過安全教育訓練，提供民眾與弱勢族群安全、舒適乘車服務，維護行人安全。

侯友宜表示，行車安全教育訓練非常重要，其中禮讓行人優先為重要的一環。現場侯市長與臺北客運駕駛一同進行「指差確認演練」，提醒不超速、不搶黃燈、車門關好才起步等原則，期盼藉由不斷演練，養成駕駛優良職業習慣。侯市長說，新北市電動公車已有142輛上線營運，配合交通部2030年公車全面電動化政策，將持續引進電動公車汰換柴油公車，鼓勵民眾搭乘大眾運輸，以達淨零排放目標。

▲侯友宜視察復康巴士的行車安全訓練。

交通局表示，新北市復康巴士目前有522輛，數量名列全國之冠，2022年服務人次更高達111萬8675人次，為確保行車安全，業者辦理行車安全教育訓練課程，另有服務身障、視障乘客上下車流程、車輛保養及事故處理、服務案例分享與檢討改善，以提供安全至上的乘車服務。

此外，新北市公車營運服務品質評鑑2023年起新增「駕駛路口停讓動作落實情形指標」，要求公車行經路口轉彎遇行人穿越道線時，落實停等禮讓動作，維護行人安全，減少人為失誤導致意外發生。市府將持續要求公車及復康巴士業者維持現行防疫管理措施，落實駕駛行車安全教育訓練、車輛保養維修和場站清消，並抽檢稽查，也再次籲請市民朋友搭乘大眾運輸時全程戴口罩，一起做好防疫，安心乘車。

▲侯友宜感謝公車和復康巴士從業人員疫情期間仍堅守工作崗位，提供市民最佳的服務品質。