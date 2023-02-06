基隆公車駕駛拒載身障民眾　市府發言人：一周內祭出懲處

記者郭世賢／基隆報導

針對「基隆市公車駕駛拒載身障民眾」一事，市府發言人余治明與公車處長陳新埤今（6日）召開記者會，余治明強調，有愛城市是要兼具包容與尊重每位市民朋友，市府將在一周內進行懲處，並同時加強公車駕駛宣導，避免類似事件再次上演。

▲市府發言人余治明（左）強調，有愛城市的目標，應是兼具包容、尊重每位市民朋友。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市公車處長陳新埤說明，事件發生在2月4日晚間6時58分在「衛生福利部基隆醫院」站牌處，林姓公車駕駛看見使用電動輪椅民眾等候搭車，以無陪伴者陪同及車上客滿等為由拒載。他代表公車處向民眾致歉，表示公車處會加強駕駛教育，並呼籲站在乘客立場服務乘客，同時將訂定嚴格稽查標準予以落實。

余治明表示，有特殊需求的民眾，應當安排先行上車，待輪椅安裝固定後，再請一般民眾上車，影片中明顯只剩下身障民眾停留在原地，司機聲稱客滿，而忽略身障民眾的需求，當日的處置明顯不妥。公車處認為，針對公車拒載之規定，並未包含電動輪椅無陪伴者一項，認為林員實有服務上之疏失。

余治明強調，有愛城市的目標，應是兼具包容、尊重每位市民朋友，無法坐視甚至忽略這類事情的發生，特別是社會上，需要被幫助的身障朋友。為此，市府將在一周內針對此事件進行懲處，同時加強每位公車駕駛的宣導，避免此事件再次上演。