星雲糖尿病纏身50年！年前住院「心念佛光山」　無懼死亡當睡覺

▲高雄長庚榮譽院長、醫療團隊召集人陳肇隆與星雲法師。（圖／陳肇隆提供）

記者許宥孺／高雄報導

佛光山開山星雲大師於2月5日圓寂，享耆壽97歲。星雲大師晚年疾病纏身，受糖尿病、三高之苦，每周得跑3趟到高雄長庚洗腎，此外，近20年因視神經病變，幾乎是看不到。此次他於農曆年前住院，但狀態不佳，親近弟子已有所準備，昨(5日)下午放棄治療，搭私家車回到他心心念念的佛光山，並於當日傍晚5點多，在眾弟子的念佛聲中安詳逝寂。

星雲大師過往在《人間福報》專欄「貧僧有話要說」中提到，自己年輕時也曾畏懼過死亡、害怕離世帶來的痛苦，但隨著時間推移也逐漸理解，其實面對死亡無須畏懼，當作睡覺、安眠就好了。

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▲星雲大師圓寂讚頌會場。（圖／記者陳宏瑞攝）

事實上，星雲大師晚年受疾病纏身，50年前就受糖尿病折磨，每隔2天就得回院洗腎，近20年更因視神經病變，只能看的到揮動的動作，多以聲音辨人，最後一次住院則是在農曆年前，因血壓不穩定，加上年事已高器官衰竭，醫療團隊和親身弟子都有所準備。

在住院期間，星雲大師仍心心念念著佛光山，昨日下午醫療團隊與弟子達成共識，決定放棄治療，搭私家車回到佛光山，醫療團隊召集人陳肇隆也陪同上山，下午5點在眾弟子的念佛聲中辭世。

▲星雲法師曾提筆揮毫「換肝之父」墨寶致贈給陳肇隆。（圖／陳肇隆提供）

高雄長庚榮譽院長、醫療團隊召集人陳肇隆曾撰文提及星雲大師，第一次和星雲大師結緣是在52年前，1971年，我還在念高雄醫學院，大學二年級的暑假，我參加了「佛光山大專佛學夏令營」，那是佛光山開山第四年，大師45歲，正值青壯年、英挺俊拔，是許多男女同學心目中的偶像。

陳肇隆說，2013年，一次跟信眾聚會，大師突然把麥克風遞給他，他不假思索提到40年前結緣，大師馬上糾正是42年前，後來他仔細盤算，果真42年。大師天賦異稟、記憶力超強，另一個可能是大師凡事認真、用心，特地查過。

陳肇隆也提到，他最佩服大師「與病為友、置生死於度外」的豁達，他說：「修道人要帶三分病痛，才知道發心，所以疾病也是我們修道的增上緣，不要排除它，要與病為友。」

陳肇隆說，大師根本不在乎自己過九旬的身軀，當我們還在想著怎麼樣協助他照顧自己時，他已經在腦部大手術後，每天用盡力氣書寫上千幅的「病後一筆字」，並出版了「星雲大師全集」365冊。大師也看出醫療團隊承受了一定的壓力，倒是經常安慰我們說他年事已高，要我們寬心，並表達他對醫療團隊的信任。

陳肇隆表示，星雲大師不只是佛光山的、不只是台灣的，而是全世界、全人類的瑰寶，他的健康是社會國家之福。擔任大師的醫療團隊召集人是我最大的榮幸。