追思星雲大師　中華總會會長趙怡：一生遇過最偉大的人物

▲佛光山星雲大師圓寂，各界湧入佛光山悼念。（圖／佛光山提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

佛光山開山宗長星雲大師5日下午5時於佛光山傳燈樓開山寮圓寂，享耆壽97歲。國際佛光會中華總會長趙怡今（6）日下午到佛光山參加追思活動時表示，星雲大師一生弘法，是他一生遇過最偉大的人物。

趙怡表示，來參加星雲大師的追思活動心情是「複雜」的，一方面感到沉痛，但一方面卻是歡喜的，因為大師終於可以離苦得樂，不再為病痛所苦。

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▲國際佛光會中華總會會長趙怡到佛光山追思星雲大師。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

趙怡說，星雲大師是他一生遇過最偉大的人物，不僅僅是個傳教者，更是慈善家、教育家，他致力弘法，把佛教深入基層，對佛教的傳播、改革更是千年難遇，他的作法是佛教史上最重大的改革，深深影響台灣、兩岸、甚至全球的華人世界。

趙怡表示，星雲大師的人格特質也是讓人景仰的，他從揚州一個小和尚，到台灣窮鄉僻壤傳法，到佛光山發揚光大，讓佛教走向群眾，透過文化、教育、慈善、共修4條途徑，讓佛法更清楚、簡單、易行。也讓一般人都能接觸、接受佛法。

▲星雲大師圓寂讚頌會場，佛光山。（圖／記者陳宏瑞攝）

趙怡指出，國際佛光會中華總會成立於1991年，目前已有上百萬信眾，大家都滿懷熱誠、心甘情願的永遠追隨師父的腳步，去做有益於社會的事，他的離去，我們當然悵然若失，但看著師父近年來受著肉身之苦，如今駕鶴而去，必將乘願歸來。

而除了趙怡外，嘉義市長黃敏惠、前立委黃昭順、鍾榮吉等人也都到佛光山場追思星雲大師。