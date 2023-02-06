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有錢都捐了吧！「一個和尚要錢做什麼」　胡志強曝星雲大師小故事

▲▼星雲大師與胡志強。（圖／翻攝自胡志強臉書）

▲星雲大師與胡志強。（圖／翻攝自胡志強臉書）

記者江采蓁／綜合報導

佛光山創辦人星雲大師5日辭世，享耆壽97歲，外界紛紛致上哀悼之意。前台中市長胡志強6日也透過臉書表達悼念之情，他透露自己有次聽見星雲大師與身邊的人對話，星雲大師說道「我有沒有帳戶？有沒有錢？請你們查一下，若有錢，就都捐了吧！我一個和尚，要錢幹什麼！」，令他讚嘆，佛光山規模雖大，星雲大師頭上卻沒有一塊瓦。

胡志強表示，聽聞星雲大師圓寂，心情非常沈重，一夜難眠。他指出，人生本是一場旅程，有起點，也有終點，大師走到彼岸，不是意外，星雲大師也早有準備，我們卻不願與他告別。

胡志強提到，星雲大師仁慈大度，化人無數，自己也承他恩德，是星雲大師座前的一粒沙子。他憶起，不論是在台中或佛光山，最後這幾年星雲大師不良於行坐輪椅，不明於視郤不受限，在電梯口迎客聽聲問候，用餐時行止自然親切，似乎耳聰目明，一切如常，他大讚，「真是介於神人之間，唯人間大善能若此矣」，這就是為人設想。他也提起一個小故事，有次他在場，聽見星雲大師突然問身邊人，「 我有沒有帳戶？有沒有錢？請你們查一下，若有錢，就都捐了吧！我一個和尚，要錢幹什麼！」

胡志強讚嘆，佛光山規模雖大，星雲大師頭上卻沒有一塊瓦，反而留下了無窮盡的開示與啓發。他最後表示，「抬頭見到星與雲，我們對大師最真情的告別，就是讓他永遠活在我們心中！」

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