名醫曝星雲「置生死於度外」　90歲度大劫！堅持每天寫千幅一筆字

▲星雲大師真身起龕移靈四眾弟子夾道跪迎。（圖／佛光山提供）

記者許宥孺／高雄報導

佛光山開山星雲大師於2月5日圓寂，享耆壽97歲。有亞洲換肝之父美名的醫療團隊召集人陳肇隆近日撰文，提到他與星雲大師結緣52年，最佩服星雲大師「與病為友、置生死於度外」的豁達，尤以2016年出血性腦中風，經開腦手術取出6.5公分的血塊，但大師卻非常淡定，也不顧自己年過九旬的身體，每天用盡力氣寫上千幅的「病後一筆字」；近年久病纏身，長期醫療費用也堅持自費，不占用社會資源，他是全世界的瑰寶。

星雲大師晚年疾病纏身，受糖尿病、三高之苦，每周得跑3趟到高雄長庚洗腎，此外，近20年因視神經病變，幾乎是看不到。此次他於農曆年前住院，但狀態不佳，親近弟子已有所準備，昨(5日)下午放棄治療，搭私家車回到他心心念念的佛光山，並於當日傍晚5點多，在眾弟子的念佛聲中安詳逝寂。

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▲高雄長庚名譽院長陳肇隆。（圖／翻攝字陳肇隆臉書）

高雄長庚榮譽院長、醫療團隊召集人陳肇隆近日撰文回憶道，第一次和星雲大師結緣是在52年前，1971年，我還在念高雄醫學院，大學二年級的暑假，我參加了「佛光山大專佛學夏令營」，那是佛光山開山第四年，大師45歲，正值青壯年、英挺俊拔，是許多男女同學心目中的偶像。

陳肇隆說，第一次和星雲大師在醫療上結緣是在2006年9月，大師不小心滑倒，肋骨斷了兩根，住進高雄長庚醫院，肋骨骨折是難以忍受的痛，但是大師才住不到2天，就要求出院，因為佛光山是日不落的機構，隨時都有傳真、email要請示大師，可是創辦長庚醫院的王永慶董事長是以照顧普羅大眾為目的，沒有特需病房，全院的病房都沒有相關的通訊設備，大師只好忍痛出院，回到山上繼續工作。

陳肇隆感嘆，這些年來，他從大師身上，看到了跟王永慶董事長共同的特質：「他們每天都在跟時間賽跑、每天都在思考，還能為這個社會多作些什麼？」

陳肇隆表示，2011年佛陀紀念館即將開幕，日夜趕工的10月底的一個星期六清晨，突然接到電話說大師可能中風，我立刻在第一時間整合最優秀的醫師群，組成醫療團隊，我們在醫學大樓地下室停車場等候大師，在下車的瞬間，大家都看到他穿的是袖口都已經磨破的老舊袍子，印象中凜然而立的一代宗師，眼前是一位簡樸慈祥的長者。

▲高雄長庚名譽院長陳肇隆最佩服星雲大師「與病為友、置生死於度外」的豁達。（圖／翻攝字陳肇隆臉書）

陳肇隆指出，大師的醫療團隊成員都是高雄長庚的菁英，多年來發心照顧大師，大師博學多聞、勤勞樸實、律己甚嚴的風範，團隊成員和大師近距離接觸，大家都成為仰慕者，當時邀請加入的林祖功、陳榮福等醫師，12年來都持續擔任醫療團隊的核心成員，隨後增加了鄭正一、吳建興、林燦勳、李允吉、李志雄等醫師。

陳肇隆說：「星雲大師不只是佛光山的、不只是台灣的，而是全世界、全人類的瑰寶，他的健康是社會國家之福，擔任大師的醫療團隊召集人是我最大的榮幸。」我最佩服大師「與病為友、置生死於度外」的豁達，他說「修道人要帶三分病痛，才知道發心，所以疾病也是我們修道的增上緣，不要排除它，要與病為友。」

陳肇隆提到，2016年10月的出血性腦中風是大師病史上最危急的重症，大師腦室內有一個6.5公分大的血塊，所幸保和尚和長老們接受醫療團隊的建議，緊急手術開腦取出血塊。 腦中風是重大傷病，一般病人都很懼怕，大師住院中卻非常淡定，每次查房都要為我們醫護人員開示，講述深入淺出的人間佛教，像是個生命導師，也討論到生死的問題，他說：「生了要死，死了要生，等於季節有春夏秋冬的循環，人生當然有老、病、死、生的輪迴。」。

▲▼陳肇隆說，2017年星雲法師仍堅持每天寫500幅一筆字。（圖／翻攝字陳肇隆臉書）

陳肇隆說，大師根本不在乎自己過九旬的身軀，當我們還在想著怎麼樣協助他照顧自己時，他已經在腦部大手術後，每天用盡力氣書寫上千幅的「病後一筆字」，並出版了「星雲大師全集」365冊。大師也看出醫療團隊承受了一定的壓力，倒是經常安慰我們說他年事已高，要我們寬心，並表達他對醫療團隊的信任。

陳肇隆說，由於大師的糖尿病病史超過60年，長期糖尿病的併發症幾乎都有了，從眼睛的視網膜、心臟、腎臟到血管都有嚴重病變，為了不占用社會資源，長期的醫療費用大師都堅持採自費支付。近期醫療團隊秉持以維護尊嚴、保守、減痛、非侵襲性的治療，來減輕師父的病痛。「我也要藉這個機會對吳玉萍等護理師和法堂侍者群表達敬意與感謝，他們以超凡的細心、耐心與發心，對師父無微不至的照顧，是我心目中最棒、最令人動容的護理團隊。」

陳肇隆指，師父在《貧僧有話要說》提到，我的鄉親前輩唐朝鑑真大師，經過多少磨難，到達日本弘法傳播文化，在七十五高齡，自知歸鄉無望，他寫下遺偈(結)：「山川異域，日月同天，寄諸佛子，共結來緣」。