星雲法師促成「千年北齊佛首」回歸原寺　流落海外20年如小說情節

▲星雲法師當時以90歲高齡，親自護送這件佛首回大陸。（圖／中新社）

記者鄭思楠／綜合報導

佛光山開山宗長星雲大師5日下午5時於佛光山傳燈樓開山寮圓寂，享耆壽97歲。星雲法師不僅對佛教文化做出了巨大貢獻，在文物保護上也留下了濃墨重彩的一筆。1996年前，河北省幽居寺的一尊北齊釋迦牟尼佛像的佛首被盜，此後不知去向。多年後，佛首輾轉到星雲大師手中，他痛心於千年佛像的「身首分離」，願意無償捐贈給大陸。

據《澎湃新聞》報導，1996年，藏在河北省靈壽縣幽居寺的一尊北齊天保年間（西元550-559年）釋迦牟尼佛的佛首造像被盜。

1998年釋迦牟尼佛佛首在海外現身。2014年，曾有人前往高雄市的佛光山寺面見星雲法師，言明自己擁有一尊佛首，希望賣給佛光山寺，要價一兩千萬（人民幣，下同）。星雲法師當即回絕了來人的要價，因為雙方並未達成一致意見，所以星雲法師也沒有看到佛首的樣子。

當年5月，佛光山寺佛陀紀念館的館長如常法師在台北召開新書發布會，會後，一名表情嚴肅的佛教信徒希望如常法師能夠將一件要事轉告星雲法師。來人當時遞過來一疊厚厚的資料，資料展示了一尊漢白玉的佛首，並認為這是北齊時期的皇家造像，距今已經1400百多年，是一件有著很高歷史價值和藝術價值的佛教文物。這位信徒十分堅定地想要把這尊佛首捐贈給星雲法師。

▲佛首移交現場。（圖／澎湃新聞）

如常法師回到寺院後即把佛首的資料交給了星雲法師。星雲法師也很快地安排了和這位佛教信徒的會面。在佛光山寺，星雲法師對這位信徒提出了幾個關鍵問題，並得到了答覆。第一個問題，佛首的來源是什麼？男子告知，佛首之前一直流失在海外，他是從香港拍賣會買回來的。第二個問題，佛首拍賣之前在哪裡保存？男子也實話相告，並不清楚保存的地點，只知道是北齊的佛首。第三個問題，捐獻佛首的條件是什麼？男子誠心誠意地回答，希望送給星雲法師，並希望能夠將它擺放在佛光山的佛陀紀念館。

事實證明，這件佛首就是星雲法師當初拒絕花費一兩千萬購買的那件，而這位捐贈佛首的信徒花費了幾乎近千萬元買下後決心送給星雲法師。之後，法師也向這位信徒表明了自己的態度，對這一捐贈佛首的意願表示感謝，同時提出，一旦接受捐贈，這件佛首的主人改變了，最終的歸宿也就由受捐人決定，捐贈人不能再過問。

在信徒答應了這一條件後，星雲法師才放心地收下了這份貴重的禮物。心中早有定數的星雲法師隨後向如常法師袒露自己的真實想法，佛教文物是全人類所有的，佛的頭和身體不應該分開，必須調查清楚佛身的位置，並早日讓佛首回歸原處。經過仔細調查得出結論，這尊佛首很有可能是名為高叡的北齊皇族為去世的族人所雕刻，因此推斷佛身可能在高叡的老家-河北省。佛光山寺的教徒們自告奮勇一路追查線索來到河北省，並與大陸國家文物局取得聯繫，請文物局的專家們鑑定佛首究竟出在哪裡，與河北省是否有直接的關係。

▲北齊·身首合璧後的趙郡王高叡造釋迦牟尼佛像（河北博物院藏）。（圖／澎湃新聞）

大陸國家文物局立即展開調查，通過全方位比對鑑定，發現該佛首造像與河北省幽居寺塔內的釋迦牟尼像佛身造像相吻合。為此，雙方商定對佛首造像進行了一比一復制，運回大陸進行拼接比對，並最終確認。

星雲大師因痛心於佛像身首分離，有感於佛首造像法相莊嚴，具有重要的文化與藝術價值，發願將佛首造像無償捐回大陸，讓佛像「金身合璧」。2014年年底，雙方正式簽署捐贈協議。為感謝星雲大師的義舉，2015年5月，佛首造像和佛身造像在台灣佛光山實現首次合璧，之後一起在佛光山的大雄寶殿供奉。

踏出返鄉的第一步後，2016年3月1日在北京國家博物館交接，其後在大陸國家博物館身首合璧展出20多天。大陸文物交流中心後將佛首與佛身移交河北博物院、並於當晚運抵石家莊。3月29日，這尊北齊漢白玉釋迦牟尼佛像正式入藏河北博物院。